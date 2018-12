Diez famosos que han demostrado cómo debe ser un hombre en 2018 y cuatro que no

En un año en el que por todo el mundo el #metoo hacía temblar los privilegios masculinos y en el que en España la sentencia del juicio de la Manada provocó la manifestación del 8 de marzo más multitudinaria que se recuerda, buscamos ejemplos de hombres que han actuado de forma correcta con respecto al feminismo y otros (no nos ha costado nada esto) que no. No buscamos lanzarles excesivas flores a los que lo han hecho bien, porque la actitud adecuada hacia las mujeres, el feminismo y lo inclusivo debería ser la norma y no la excepción; pero como desgraciadamente no lo es, bien está mencionarlo.

Los que lo han hecho bien

- Alfred García, de 'Operación Triunfo', y su traje feminista

Si la edición de Operación Triunfo 2017 ha sido citada como ejemplo de la nueva y concienciada juventud fue gracias a la participación de concursantes como Alfred. Un veinteañero que se define sin ambages como feminista y lo proclama desde sus camisetas. Especialmente destacó cuando lució el traje de “la mujer que llevo dentro” de Ernesto Artillo en la gala de Operación Triunfo del 29 de enero. “Lo llevo porque soy feminista, que no es solamente una cosa de mujeres y hay que reivindicarlo”, señaló. Además, Alfred no duda en llorar en público cuando se emociona, y en el programa habló de sus problemas de ansiedad y animó a todas las personas que sufriesen lo mismo a contarlo y superarlo. En un mundo que enseña a los hombres a reprimir sus sentimientos por miedo a perder algún tipo de etérea masculinidad si confiesan sus debilidades, que un joven con su influencia se muestre de forma tan abierta y sincera supone un avance.

En la gala de 'Operación Triunfo' del 29 de enero Alfred lució el traje de “la mujer que llevo dentro”, de Ernesto Artillo. Getty

- Ezra Miller: con falda en la alfombra roja

La moda es un mensaje, y en manos del joven actor estadounidense Ezra Miller (Nueva Jersey, 1992), uno bien potente. El intérprete de Animales fantásticos se ha encargado de sacar las faldas y vestidos para hombre de la pasarela para lucirlos en las ruedas de prensa y presentaciones de su película por todo el mundo. En sus manos, las distinciones de género saltan por los aires acompañadas de un discurso en el que él mismo se define como queer y no sujeto a las reglas tradicionales de lo que se considera masculino o femenino. Nadie se lo pasa tan bien en la alfombra roja.

El actor estadounidense Ezra Miller asegura que no está sujeto a las reglas tradicionales de lo que se considera masculino o femenino. En la imagen, en el estreno de 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', en Londres, en 2018. Getty

- Juanma López Iturriaga (con la gran colaboración de Antoni Daimiel): una rectificación que le honra

Lo que parecía imposible se produjo: alguien hace un comentario ambiguo, otra persona le corrige diciéndole que lo que dice puede ser machista, y el interpelado en lugar de montar en cólera y cerrarse en banda, reflexiona y le da la razón. En el programa sobre baloncesto Colgados del aro, el exdeportista Juanma López Iturriaga respondía a la pregunta de un espectador de si podía haber varias estrellas en un equipo. “Yo creo que debe haber gregarios y una diva, como mucho dos”, dijo Iturriaga. El periodista Antoni Daimiel arguyó que lo de diva podía ser un poco machista, que también podía haber un divo. Tras un momento de fastidio, Iturriaga responde “Sí, es verdad, vale. Bien apuntado”. Así de simple. Resulta que no era tan difícil.

Estaba viendo ahora un programa de basket que sigo en Youtube y ha ocurrido esto.



Daimiel le señala a Iturriaga que un concepto es machista, la reacción instintiva de éste es protestar porque probablemente nunca se lo había planteado, pero acto seguido se da cuenta y corrige. pic.twitter.com/xt1wCygC9H— albertpelias (@albertpelias) 19 de noviembre de 2018

- Chris Evans: lecciones de la auténtica masculinidad

La crianza de los hijos sigue siendo en la cabeza de muchos cosa de mujeres. Cuando Daniel Craig, el actor que interpreta al icono masculino clásico por excelencia (uno un poco apolillado, todo hay que decirlo), James Bond, fue fotografiando porteando a su hijo, un usuario de Twitter –hater profesional- compartió su imagen con el texto “oh, 007, ¿tú también?” y el hashtag #bondemasculado (o sea, "Bond castrado"). De todas las críticas que recibió, la más popular fue la del también actor Chris Evans, conocido por encarnar al Capitán América de Los Vengadores. Su contundente respuesta fue: “Tienes que estar muy inseguro de tu propia masculinidad para preocuparte tanto por cómo otro hombre decide llevar a su bebé. Cualquier hombre que pierda su tiempo cuantificando la masculinidad está aterrorizado en su interior”. Ovación cerrada.

- Miki, de 'Operación Triunfo': femenino plural

El concursante de Operación Triunfo 2018 destacó por su uso del lenguaje inclusivo en un programa líder de su franja horaria. “Todas lo pensamos”, “nosotras, las compañeras de la academia”, se le escuchaba decir con naturalidad; y también departir con Famous, otro participante del reality, sobre la dificultad de cambiar el chip y utilizar el plural femenino como norma. Que el debate sobre el lenguaje se generalice y cree discusión es una muestra de cómo han cambiado las cosas en los últimos años. Y como siempre hay doble rasero en cuanto a estas cosas, sus propias compañeras de academia se encargaron de señalar, no exentas de buen humor, que la actitud de Miki, al ser un hombre, podía recibir aplausos, pero si lo hacía una mujer… “tú eres inclusivo, nosotras feminazis”.

- Puto Chino Maricón: rebeldía desde la inclusión

La estrella de la música underground más insospechada se define como aliado feminista, en sus conciertos se corea “no es abuso, es violación”, la etiqueta de género fluido se le queda corta, utiliza el lenguaje inclusivo y es capaz de preguntarse: “¿Dónde están las mujeres trans o las lesbianas en el World Pride? En el joven Chenta Tsai (27 años, nombre real de Puto Chino Maricón, de origen taiwanés, pero nacido y residente en Madrid) se encuentran el feminismo y la rebeldía más reflexivas e incómodas. Su discurso es tan impactante, tan bien armado y tan consciente de sus propias debilidades y dudas que merecería una repercusión mucho mayor que la que ya tiene.

- Andreu Buenafuente: el monólogo del "no es no"

Si decimos que el caso La Manada ha marcado un antes y un después en la historia del feminismo en este país es porque hizo que muchos, muchas y muches fuésemos conscientes de que la agresión y violencia hacia las mujeres era algo generalizado, parte de un patrón. Y las propias instituciones formaban parte de ello. Y por una vez la rabia e indignación generados por una decisión injusta no se quedó en insultos en redes sociales o conversaciones de bar, sino que se canalizó hacia una manifestación del 8 de marzo, el Día de la Mujer, que juntó a quienes nunca se habían imaginado saliendo a las calles por motivos así. En el furor de aquellos días, el monólogo de Andreu Buenafuene en el programa Late Motiv fue uno de los más compartidos y alabados. “Hay algo que no funciona cuando no se entiende que no es no, no es abuso, es violación”.

- Hugo Silva: aprendamos a ser mejores

El actor Hugo Silva no ha dudado en citar al patriarcado tras el asesinato de Laura Luelmo, sabiendo ver que estos crímenes no son actos de violencia aislados sino parte de un poderoso magma en el que llevamos sumidos desde milenios. “Por una vez en la historia de la humanidad los hombres deberíamos tener un mínimo de humildad y reconocer lo tremendamente injusto y absurdo que ha sido siempre nuestro sistema patriarcal. Dejemos ya de justificar lo injustificable y aprendamos a ser mejores”, escribió Silva en su Twitter. En los comentarios, los habituales #notallmen y negaciones de la ideología de género, pero también aplausos y vítores.

El actor Hugo Silva denuncia lo injusto que ha sido siempre nuestro sistema patriarcal. Getty

- Idris Elba: la respuesta perfecta

“Una caza de brujas”. “Ahora resultará que todos los hombres somos violadores”. “Ya no va a saber uno cómo ligar”. Estas y otras frases parecidas se han hecho muy populares en los últimos tiempos entre los hombres que ven la proliferación de denuncias de abusos o acoso una amenaza a su libertad para hacer lo que les dé la gana. Frente a tantos comentarios de ese estilo, recibimos un poco de sentido común y contundencia por parte del actor británico Idris Elba, que en una entrevista a The Times, al preguntarle si era difícil ser un hombre en Hollywood en los tiempos del #metoo, respondió: “El #metoo solo es difícil si eres un hombre que tiene algo que esconder”.

“El #metoo solo es difícil si eres un hombre que tiene algo que esconder”, asegura Idris Elba. En la imagen, el actor en un evento celebrado en Londres (2015). Getty

- Kase. O: el hip hop no es machista 'per ser'

En un ámbito como el del rap, en el que las letras machistas que cosifican y llaman a la violencia contra las mujeres son habituales, el zaragozano Javier Ibarra Ramos, Kase. O para el gran público, se desmarca lanzando proclamas feministas en medio de sus conciertos. El último, en el WiZink Center de Madrid, cuando coreó “¡fuego a La Manada!” y guardó junto a los asistentes un minuto de silencio por Laura Luelmo. Una forma de demostrar que no existen estilos musicales machistas, clasistas ni racistas per se, sino que todo queda en manos de lo que sus intérpretes estén dispuestos a hacer con ellos.

Kase. O, un rapero que demuestra que el hip hop también puede ser inclusivo. Instagram

Los que lo han hecho mal

- Enrique Cerezo: de dinero solo habla con hombres

"De dinero no hablo, y menos con una mujer". Es lo que dijo el empresario y presidente del Atlético de Madrid durante un corrillo con periodistas que le preguntaban si tenía dinero para fichajes. Lejos de retractarse cuando su comentario le fue afeado, Cerezo se ha enrocado en él diciendo que no hay nada de machista en ello. Su caso ejemplifica la falta de comprensión, el salto generacional para entender que su comentario no es caballeroso ni educado a la vieja escuela como él cree; es un corte a una periodista que está haciendo su trabajo que la menosprecia en medio de un grupo de otros reporteros.

"De dinero no hablo, y menos con una mujer", declaró el empresario y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo. Getty

- Suso, de 'Gran Hermano VIP': machismo de viejo cuño en un 'reality' de nuestros días

El finalista del reality destacó para mal con su comportamiento machista y posesivo a lo largo de los meses de encierro, aunque su trayectoria ya venía de antes, de su primera aparición en el Gran Hermano de anónimos y su estancia como tronista en Mujeres, hombres y viceversa, cuando argumentó que si una mujer le excitaba hacia cierto punto, luego ya no podía parar porque era un hombre. Muchos calificaron esta actitud como justificación de la violación y los abusos sexuales emitida en televisión en abierto. El comentario que más indignación desencadenó este año fue uno dirigido a su novia Aurah, sobre el tipo de escote que a él le gustaba que llevase ella.

Tampoco dudó en criticarla: “Te veo enseñar el culo y las tetas a los tíos delante de mi puta cara. A ver si te sabes comportar”. Actitud posesiva hacia su pareja considerando que el cuerpo y el comportamiento de ella le pertenecen a él; machismo de viejo cuño en un reality de nuestros días.

- Joel Joan: resumir el 'mansplaining' en un 'tuit'

¿Qué es mansplaining? Un hombre explicando algo a una mujer de una manera condescendiente o paternalista. Aquí vemos un ejemplo de ello en un tuit del actor y autor teatral catalán Joel Joan: “#Seractrizes Mirad El crac Temporada 2. Allí lo tenéis todo filmado. De nada” (traducido del catalán). #Seractriues era el hashtag en el que las actrices catalanas denunciaban el sexismo de la profesión; El crac es la serie escrita, dirigida y protagonizada por el propio Joan en la que interpretaba una visión ¿exagerada? de sí mismo como egocéntrico, desagradable y con afán de protagonismo. Visto lo visto, no lo suficiente.

- Martin Solveig, el DJ de la entrega del Balón de Oro

Escenario: entrega del premio futbolístico más importante del mundo, el Balón de Oro. Contexto: por primera vez, el galardón será también otorgado a una mujer. Resultado: cuando Ada Hegerberg, la jugadora noruega del Olympique de Lyon premiada, sube al escenario, el DJ que ameniza la gala le suelta un “¿sabes bailar twerking?” intentando que celebre su momento así, perreando sobre el escenario. La respuesta de una Ada con cara de pocos amigos fue un contundente: “No”. A posteriori, el productor musical francés se disculpó con la deportista, pero un momento histórico para el deporte femenino había quedado ya manchado.

