¿Es mejor la comida ecológica?

"Bio", "orgánico" y "ecológico" son reclamos para atraer al consumidor. La comida etiquetada así, en Europa, debe contener al menos el 95% en peso de ingredientes que hayan cumplido las normas de producción expuestas en el Reglamento Europeo 834 de 2007. Estas normas limitan, por ejemplo, el uso de pesticidas y fertlizantes sintéticos, pero no está claro que esas prácticas siempre reporten beneficios.

Según las evidencias científicas actuales, la comida ecológica no es ni más sana, ni más segura que la convencional. Tampoco sabe necesariamente mejor. Sobre su sostenibilidad medioambiental no hay una respuesta clara. El sello ecológico promueve ciertas prácticas de agricultura y ganadería que son beneficiosas para el planeta y sobre todo para el bienestar de los animales, pero también acarrea costes, así que no se puede considerar garantía de la protección del medioambiente.

En este vídeo de Darwin, te necesito, la serie científica de Materia y EL PAÍS VÍDEO que separa los mitos de la realidad, se repasan las investigaciones sobre el contenido nutricional, la seguridad alimentaria y el supuesto beneficio medioambiental de la comida ecológica. La comida eco no es mejor para la salud, y no siempre es mejor para el medioambiente que la convencional. Al consumidor preocupado por la sostenibilidad, más le vale comprar alimentos locales y de temporada, sean ecológicos o no.