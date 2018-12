- Alumno: “He dormido toda la noche con mi ‘amuleto’ debajo de la almohada para no perderlo.” [Uno de los guardines de los ‘amuletos’ de los ‘Cinco Reinos’]



- Alumna: “¿Quién es esta ‘seño’, ‘profe’?” [Sorprendida al entrar en el aula y observar a una joven haciendo de ‘jardinera’]



- Estudiante en prácticas (Jardinera): “No te asustes, estoy aquí para enseñaros cómo cuidar las plantas del reino” [le abre la mano y le enseña unas semillas]. - “¿Me vas a ayudar?” [La sonrisa de la alumna lo expresaba todo].



- Madre de alumno: “¿Tú has hecho todo esto? ¿Qué bien escribes, cómo has mejorado este curso? Escribe mejor que yo.” [Le comenta a la educadora].



Docentes y educadores son conscientes del sentido educativo que necesitan incorporar las actividades desarrolladas en entornos de aprendizaje diferentes a la enseñanza reglada y su recomendable integración en redes de escenarios que compartan proyectos comunes de desarrollo humano.



Esta convicción concitó la voluntad de un grupo de profesionales integrantes de la Asociación PSii (por una educación participativa, sostenible, innovadora e inclusiva) asumiendo, entre otras, la tarea de elaborar un proyecto integrado de educación no formal y formal. Un plan de actuación que ofreciera nuevas oportunidades de aprendizaje al grupo de estudiantes que permanece en los centros escolares más allá del tiempo académico. Se trata de definir, de otra manera, el tiempo extraescolar y facilitar el acercamiento al conocimiento desde otra perspectiva y con otro modo de relación.



El proyecto en su desarrollo fue más allá, se granjeó la complicidad de otros programas y servicios de la administración, centros y fundaciones que lo hicieron suyo. De esta manera, las actividades extraescolares dejaban de ser algo aislado y desconocido para el profesorado; se redefinieron los tiempos, los espacios, las tareas, actividades… y lograron forjar un nuevo escenario de aprendizaje integrado en la vida del centro.



La definición de este escenario se fraguó, a lo largo de los cuatro últimos cursos escolares, en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ‘Manuel Núñez de Arenas’, en el barrio de ‘El Pozo’, en Vallecas (Madrid) y es en este centro donde adopta la denominación final de Proyecto de Educación no formal ‘Extra Z_et_A’ (‘Extra’ de extraescolar y ‘Z’ de ‘NuñeZ’). En cuanto a fundamentación, características generales y financiación ya tuvimos ocasión de tratarlas en la entrada anterior. Ahora, nos ocupamos de su secuencia, tareas y actividades. ‘Escuchemos’ a los agentes educativos...



- Isabel Vizcaíno (Profesora): “La aventura merecía y requería definir un maravilloso escenario diferente que impregnara todos los tiempos: por la mañana, en la educación formal, por la tarde en las actividades extraescolares. Hasta ahora siempre habíamos llevado las riendas desde la educación formal; fue maravilloso seguir la visión y el ritmo de las compañeras de la educación no formal.”



- Manuela Vergara (Educadora y coordinadora del proyecto): “La mejor manera de conseguir la integración del proyecto en la vida el centro fue dándole continuidad a las tareas y actividades que realizaban los chicos por la mañana. Sin olvidarnos de desplegar las actuaciones propias de un escenario de aprendizaje no formal, enriqueciendo la experiencia escolar de las mañanas. El propósito fue y sigue siendo favorecer el máximo desarrollo de nuestros estudiantes con un proyecto integrado de educación reglada y actividades extraescolares, conectado con el entorno y las necesidades del alumnado y las familias”.



En el siguiente audio podemos escuchar a Manuela Vergara describiendo la impronta del proyecto y algunas particularidades de su desarrollo.



Extrazeta’. Decíamos en la entrada anterior, que se había denominado “Los Cinco Reinos”. Una manera de referirse a los ecosistemas verde, azul, blanco de los hielos, amarillo del desierto y mundo subterráneo.



La temática elegida no fue algo arbitrario; era consecuencia y continuidad natural del proyecto de aprendizaje que, sobre ‘La Naturaleza y el Reciclaje’, estaban trabajando por las mañanas los alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3er. curso de Educación Primaria.



En el otro escenario de educación ‘no formal’ adoptó, no obstante, características propias. Una personalidad definida por, al menos, tres referencias: 1.- Las actividades de refuerzo y ampliación de los aprendizajes curriculares, acordadas entre docentes y educadores. 2.- El trabajo con los componentes más relacionales y afectivos. 3.- La consolidación de un escenario de aprendizaje que ofrece nuevas oportunidades de expresión, comunicación y reconocimiento, y la vivencia personal de avance y éxito en el aprendizaje, mediante actividades prácticas de producción y prototipado en talleres, la utilización del juego y la emoción de la aventura.



ampliar foto Talleres. Proyecto 'Extra Z_et_A' COLEGIO ‘MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS’ - Manuela Vergara: “… ‘juegos’ para los que algunos de nuestros alumnos venían ataviados por la mañana, ya desde casa. ‘Rayos de arco iris’ que aparecían colgados de las ventanas del ‘cole’ al día siguiente. Los mismos rayos que ‘atrapábamos’ y llevaríamos a casa para colocarlos en la mesilla de noche. ‘Amuletos’ que nuestros chicos llevaron desde ‘Extrazeta’ a las clases de por la mañana para ampliar y crear nuevos ‘Reinos’. ‘Fiestas’ que prepararon para sus madres, padres, abuelos o hermanos; y claro, también, para los ‘profes’ y los padres y las madres de los chicos y chicas que no asisten a las actividades de por la tarde”.



El proyecto transita desde las 16:00 h a las 18:00 h, de lunes a jueves, y participan alrededor de 50 estudiantes, organizados en cuatro grupos por tramos de edad: los pequezetas (2º ciclo de Infantil y 1º de Primaria), minizetas (1º, 2º y 3º de Primaria), mediozetas (3º de Primaria) maxizetas (de 4º a 6º de Primaria).



Los responsables directos de su aplicación han sido cuatro profesionales pertenecientes a la Asociación PSii, Fundación Secretariado Gitano, Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, y Conciliación para la vida familiar. Independientemente de la entidad o recurso del que provenían consideraron el proyecto ‘Extrazeta’ como algo propio (afirma Manuela Vergara).



Han contado con la colaboración de estudiantes, en fase de prácticas, de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Animación Sociocultural, de Integración Social, y de Ocio y Tiempo Libre, además de algún voluntario.



El proyecto estuvo coordinado y disponía de la presencia en el centro, en tiempos de mañana y tarde, de Manuela Vergara, vinculada a la Asociación PSii. Una figura recogida en la programación del centro, que participaba, y lo sigue haciendo actualmente, en las reuniones de coordinación del equipo docente y mantiene una comunicación estrecha con el equipo directivo. El proyecto “Extrazeta” asegura, de esta manera, su presencia en las estructuras organizativa y curricular del centro.



Los tiempos dedicados al desarrollo de ‘Extrazeta’ se organizan en periodos. El primero ocupa desde las 16:00 h a las 17:00 h; cada grupo con su educador se dedica a las actividades apoyo y refuerzo escolar, de manera relacionada con la tarea guía (‘Los Cinco Reinos’). Se prioriza, no obstante, el trabajo de expresión escrita desde un enfoque comunicativo, con la elaboración de relatos… Trabajan actividades de cálculo, conceptos de Ciencias Sociales y de la Naturaleza... con la motivación de dar respuesta a alguna de las necesidades del ‘Reino’ (ecosistema) con que se identifica cada grupo de alumnos.



ampliar foto Talleres. Proyecto 'Extra Z_et_A' COLEGIO ‘MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS’ El proyecto mira directamente a los ojos de los niños y de las niñas, a su diversidad emocional y social, sus distintas capacidades e intereses... merienda en la que educadores, educadoras, alumnos y alumnas se relajan, y dan paso al tiempo de talleres. En este otro escenario se dota al proyecto de sentido práctico y de producción, con juegos, confección de murales, organización de debates, dramatizaciones, itinerarios en el centro o en el entorno, organización de yincanas... todo relacionado, eso sí, con la temática de ‘Los Cinco Reinos’.



Metodológicamente ‘Extrazeta’ se sustenta en la secuencia de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) aportada por Juan José Vergara en su libro “Aprendo porque quiero”.



La oscuridad invade Extrazeta



Al llegar por la tarde a las aulas, los alumnos y las alumnas se encuentran con que algunos lugares han sido invadidos de ‘oscuridad’. Señalan la presencia en una de las mesas de un sobre con un dibujo del Arco Iris, portador de un mensaje cifrado.



Los mayores ayudan a los pequeños y entre todos consiguen descifrar el mensaje... “los 5 Reinos están en peligro. Acudid al aula de la pizarra digital” ¿Qué estará pasando?... Al llegar al aula digital descubren otro mensaje que aparece en la pantalla: “Bienvenidos a los Cinco Reinos”.



ampliar foto Talleres. Proyecto 'Extra Z_et_A' COLEGIO ‘MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS’ reino azul dominado por el agua, el reino verde por la vegetación, el reino blanco es el reino de los hielos, el reino amarillo corresponde al desierto y el reino rojo al reino subterráneo.



Emerge, de pronto, la ‘Hechicera del Arco Iris’ que les cuenta... “El Tirano de la Oscuridad está intentando conquistar los Reinos, para transformar la Naturaleza en una noche perpetua. Para evitarlo, tendréis que, por grupos, repartiros los reinos, realizar misiones, superar los mayores retos y conseguir las 3 llaves, con las que abrir la caja oscura donde están encerrados los ‘cetros’ que desencadenan el Poder del Arco Iris y desterrar al Tirano”.



ampliar foto Ilustracción de @SilviaKmpos reino verde, el grupo mediozeta, optó por investigar el reino azul y el grupo maxizeta el reino blanco. Necesitaron ponerse de acuerdo, escuchar las opiniones y los argumentos de los demás, aprender a ceder... Una y otra vez, la ‘Hechicera’ les decía... “Os tenéis que poner de acuerdo entre vosotros. Solo el poder del equipo podrá vencer al Tirano”.



Todo el colegio puede participar



Eran conscientes de que eran pocos y que el cometido era arduo, necesitaban la ayuda de todos, debían contactar y convencer a los compañeros y las compañeras de la mañana. Para conseguirlo con los chicos y chicas de los cursos primero, segundo y tercero, la ‘Hechicera’ le entregó a cada uno de los representantes de los tres reinos asignados hasta el momento, un ‘Amuleto’ que llevarían a las clases de la mañana, al día siguiente. Con el ‘Amuleto’ y la ayuda de la ‘Hechicera’ que acude, también, a la clase de las mañanas a contarles la historia, podrían conseguirlo y asignar el cuarto de los reinos: “El amarillo”.



Esta actividad fue trabajada con los tutores de 1º, 2º y 3º de Primaria en reunión previa, antes de iniciar la aventura.



- Isabel Vizcaíno (Profesora): “El momento en el que los chicos y las chicas hicieron entrega de los amuletos fue especial. El alumnado de las clases de 1º, 2º y 3º, decidió cómo organizar los espacios; las aulas se fueron transformando en función de sus intereses. El aula de matemáticas albergó el reino azul, el océano pacífico con vistas a Tokio, dónde montaron un restaurante de ‘Sushi’. El reino verde, en el aula de ciencias, una maravillosa selva tropical inundó las paredes; el aula de lengua se convirtió en el reino blanco, la Antártida, osos blancos, iglús, pingüinos o un lobo... confeccionados por el alumnado. En el pasillo, el asignado ‘cuarto reino’, el reino amarillo, el desierto. La presencia de la ‘Hechicera del Arco Iris’ fue decisiva en los primeros momentos.”



ampliar foto Talleres. Proyecto Extra Z_et_A COLEGIO ‘MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS’ 4º a 6º de Primaria. Disponían del contenido de un sobre que debían custodiar sin abrir hasta llevarlo al día siguiente a sus clases de la mañana. Una vez en la clase descifraron, entre todos, el mensaje que les conducía al visionado de un vídeo en el que la ‘Hechicera’ les anuncia que el mundo subterráneo, el quinto reino, también está en peligro y eran ellos los que tenían que viajar hasta allí, conocerlo y salvarlo.



Los tutores de estos cursos les contaban que, además de trabajar los distintos ecosistemas, se centrarían en el estudio de la geografía y los seres del subsuelo. Se deduce que tendrían que viajar al “reino subterráneo”.



Conocer y cuidar la Naturaleza



La aventura les guía en el aprendizaje, los alumnos cuentan y comparten todo lo que saben de cada uno de los reinos, cómo les gustaría que se mantuvieran, cómo habría que cuidarlos y cómo seguir aprendiendo sobre ellos.



Con ejercicios de rutinas de pensamiento (¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué he aprendido?, veo-pienso-me pregunto, color-símbolo-imagen, palabra-idea-frase, compara y contrasta...)van trabajando contenidos curriculares relacionados con el tema de la naturaleza. Trabajan desde el descubrimiento, la creación y la expresión, poniendo en juego habilidades y aprendizajes previos, acogiendo las diferencias individuales y respetando los ritmos personales.



La realización de murales, debates, visionado de películas, manualidades, organización de yincanas... les acercaba a los distintos ecosistemas, a su vegetación, clima, fauna, pueblos que los habitan... Escriben y dibujan cómo se imaginaban los reinos. Consiguieron relatar la historia de los cinco reinos con gráficos y viñetas en cartulina. Todos los contenidos abordados se ajustaban al nivel, objetivos y contenidos curriculares que cada tutor les había transmitido a las educadoras.



¿Era suficiente con conocer la naturaleza? Se preguntaban. No, también era necesario aprender a cuidarla y a respetarla y la mejor manera era haciéndolo. En el aula había botellas de leche que el grupo del reino verde convirtió en macetas con formas de animales, en las que sembraban semillas. Las colocaban en las cristaleras, las cuidaban entre todos y se repartían diariamente la tarea.



ampliar foto Ilustración de @SilviaKmpos Jardinera de los Reinos’, que lee varios cuentos y les enseña a cuidar las plantas, a hacer semilleros...



La Hechicera del Arco Iris trae al colegio a su amiga la Maga de las Letras.



Teme que el Tirano de la Oscuridad viaje a otras tierras lejanas para seguir destruyendo la Naturaleza. Les pide ayuda para encontrar las letras que están desapareciendo de los libros. De ello se encargarán los cursos de la mañana. Viven esta nueva aventura con ilusión, buscan las letras... escriben su quehacer diario para que la Maga pueda llevárselo a tierras lejanas. A partir de ahora, y hasta el final del proyecto, escriben el “cuento de los reinos”.



Cuentan su historia con frases, textos, dibujos o fotos. Todo vale para sustentar una experiencia de acercamiento positivo a la lectura y la escritura, aproximándose a los libros de manera diferente.



ampliar foto La Maga de las letras. Proyecto 'Extra Z_et_A' COLEGIO ‘MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS’ Desterrar la oscuridad



Las misiones, los retos, las tareas, las actividades se despliegan con facilidad, fluyen y se abordan con buenas expectativas.



Acuerdan organizar entre todos una feria a la que invitan a las familias y a todo el profesorado. Durante una semana la preparan: confeccionan murales, carteles gigantes, guirnaldas, decidiendo el menú de la merienda, elaborando y entregando las invitaciones. Muestran los trabajos que han hecho durante el curso. Casi todas las familias acuden a nuestra llamada, también los profesores. Pasan la tarde juntos, hablando de los trabajos realizados, entre juegos y merienda.



Al final consiguen realizar todas las misiones, superar los retos, encontrar las llaves de los cofres donde se guardan ‘los cetros’, que una vez unidos desencadenan el poder del Arco Iris y por fin... ¡Consiguen desterrar al Tirano de la Oscuridad!



El curso que viene... más



La organización de la fiesta de triunfo de los reinos del arco iris pone broche final a esta aventura de aprendizaje. Para los educadores, ha sido su último día, aunque en el colegio se continúa con esa labor de afianzar los buenos aprendizajes.



En algunos momentos informales el profesorado comenta... “Todos los días los peques nos preguntan si hoy hay ‘Extrazeta” y cuando les decimos que ya se ha acabado hasta el próximo curso, siempre se ponen un poco tristes; lo echan mucho de menos”.



“Este sentimiento es compartido por los educadores. Al terminar el curso, ya nos bullen a todos, en nuestras cabezas, mil sueños, algunos locos. O no ¿Quién sabe?”, comenta Manuela Vergara.



ampliar foto Proyecto 'Extra Z_et_A' | COLEGIO ‘MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS’ permite construir nuevos entornos de aprendizaje que participan de una cultura común inclusiva, de amplia mirada, acogedora, estimulante, segura y respetuosa. Su sentido educativo se encuentra en el ejercicio de la indagación, la capacidad de hacerse preguntas, de tomar perspectiva de manera empática, de relacionarse y dialogar con el diferente, de estar dispuesto a colaborar en la construcción de una sociedad más justa y sostenible.



Saber aprender, adaptarse, convivir y construir esa realidad más justa es cada vez más necesario. A esa tarea todos los agentes educativos estamos llamados y necesitamos ejercerla de manera informada, sustentada en experiencias de trabajo en colaboración y con una actitud proactiva, sin miedo a los cambios que ocurren a nuestro alrededor.



Empieza a definirse una nueva ‘ecología del aprendizaje’ que trata de alcanzar el equilibrio en una red de entornos y escenarios, en la que ninguno de los nodos es completamente insustituible y el resto subsidiarios. Lo insustituible es la interacción. Cada vez más, otros contextos de aprendizaje, otros escenarios formativos, hasta ahora relegados a un papel secundario, comienzan a adquirir el necesario protagonismo. El relato de creación y desarrollo del Proyecto ‘Extrazeta’ puede servirnos de inspiración.

(*) Versión para profesionales: ResearchGate (Descargar en PDF)

(**) Manuela Vergara Ramírez,coordinadora de proyectos de la Asociación PSii (por una educación participativa, sostenible, inclusiva e innovadora), es Licenciada en Psicología, Master en modificación de conducta: “Intervención en Psicología de la Salud”. Experta en intervención psicológica con víctimas de violencia de género (Fundación Luz Casanova con el Colegio Oficial de Psicólogos y el Ayuntamiento de Madrid), Máster en logopedia clínica y escolar.

(***) Gracias a Lucía Palacios, Nora González y Sergio Vidal, a los estudiantes de Formación Profesional en prácticas y al personal voluntario por su trabajo diario y mirada generosa, al profesorado y al resto de la comunidad educativa del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ‘Manuel Núñez de Arenas’ por promover y potenciar este tipo de iniciativas educativas innovadoras.

(****) Agradecemos la colaboración de la ilustradora Silvia Campos en la composición del presente post.