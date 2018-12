6

Plancha

"El mejor ejercicio para el abdomen son las planchas", asegura la entrenadora. Aunque parece simple, hay que mantener la posición en la que el cuerpo defina una línea recta y esté duro como una roca.

En cuanto a la duración, esta entrenadora se opone al famoso reto del plank (aguantar todo lo posible haciendo planchas). "En los ejercicios isométricos no tiene sentido aguantar la postura por encima de los 30 segundos. No solo porque aparece muy pronto la fatiga muscular, sino porque no es un ejercicio extrapolable a la vida real, no hay tareas en las que tengas que aguantar más de medio minuto en esa posición. Mi consejo es sostenerla 20 segundos y repetir entre tres y cinco veces. No más".