El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada, Ángel Gil, hizo en su día el cálculo para BuenaVida: los españoles podemos engordar entre uno y dos kilos en Navidad, tras comer 1.500 calorías de más durante una semana. Pero no mires a los banquetes que se te vienen encima con la misma aversión que el Padre Karras muestra hacia el demonio en El Exorcista.

Es cierto que no hay exorcismo que valga contra las cenas de excompañeros del colegio, los festejos de la oficina y las bacanales familiares de rigor, y por eso no te queda otra que recurrir a trucos para no excederte ante tanta vianda golosona. No será complicado si sigues los consejos de estos tres nutricionistas y un maître, dirigidos a ser comedido en la mesa, sin parecer antisocial.