Los 10 discos imprescindibles del 2018

LA MÚSICA pop se ha convertido en un fenómeno imprevisible. Siempre lo fue, pero en estos tiempos en los que los grandes lanzamientos se hacen por sorpresa es difícil prever qué ocurrirá. Las únicas certezas recaen en el directo, la máquina que mantiene la buena salud de la industria musical. Los festivales y las giras son las estrellas. En 2019 podremos ver a Massive Attack y Yo La Tengo en febrero, a Slash y Florence + The Machine en marzo y a Mark Knopfler en abril; Metallica nos visitarán en mayo, mientras que Rammstein y Muse lo harán en junio y julio, respectivamente. También pasarán por España el enésimo retorno de Backstreet Boys y la despedida escénica de Elton John. En cuanto a novedades discográficas, cabe esperar discos de Springsteen y Madonna, Rihanna y The Weeknd. Y ya están anunciados los regresos de The Lemonheads —con nuevo disco de versiones—, Joe Jackson y Sharon Van Etten y Beirut, así como el nuevo delirio experimental de Sean Lennon con Les Claypool. En castellano tendremos los nuevos álbumes de Fangoria, Miss Caffeina y un directo de Ismael Serrano. Y si nada se cruza en su camino, el ascenso internacional de Rosalía seguirá dándonos muy gratas sorpresas.

JOHN GRANT - ‘Love Is Magic’ (Bella Union/Pias) Comenzó usando arreglos tradicionales, pero poco a poco su amor por los sintetizadores ha ganado terreno. En Love Is Magic se sirve de ellos para subrayar el alto contenido emocional de unas canciones que hablan del amor entre hombres y sus consecuencias. Un puñado de canciones que abrazan por igual el cabaret y la experimentación. BRYAN FERRY AND HIS ORCHESTRA - ‘Bitter-Sweet’ (BMG Rights) En los últimos años, Ferry compagina su labor como cantante poniéndose al frente de una orquesta. Este álbum —que incluye ocho temas vocales— transcribe al formato de jazz band de los años veinte composiciones de Roxy Music y de Ferry en solitario. NENEH CHERRY - ‘Broken Politics’ (Smalltown Sound/Popstock!) En su quinto álbum se cuestiona nuestra capacidad para cambiar las cosas y a la vez cambiarnos a nosotros mismos. Lo hace con una producción arriesgada, melodías minimalistas que no le restan accesibilidad a su música. Un viaje musical repleto de hallazgos como ‘Natural Skin Deep’ o ‘Kong’. KIKÍ D’AKÍ - ‘Breve encuentro’ (Munster) La exvocalista de Las Chinas, primera banda femenina de la nueva ola madrileña, reúne un imaginario artístico, emocional y vital en este álbum. Su voz y la guitarra de Sergio López de Haro recrean con sutileza composiciones de Carlos Berlanga, Françoise Hardy, Fórmula V, Vainica Doble, France Gall y Bernardo Bonezzi. JOE CREPÚSCULO - ‘10’ (El Volcán) Un recopilatorio que recorre la primera década en solitario del barcelonés, creador de sabias canciones pop que se mueven bien en los diversos estilos que les confiere. Haciendo flamenco, creando baladas, pop electrónico o rock, Crepúsculo suena como nadie más en la música española. GREGORY PORTER - ‘One Night Only’ (Blue Note/Universal) En abril, Gregory Porter ofreció tres conciertos en el londinense Royal Albert Hall que ratificaron su condición de nueva estrella del jazz. Este disco documenta, en audio y también en vídeo, la primera de esas noches, en la cual interpretó algunas de las versiones de Nat King Cole que terminaron de auparle al estrellato en 2017. Pero no faltan títulos de su propio cancionero como ‘Hey Laura’ o ‘Don’t Lose Your Steam’. ROSALÍA - ‘El mal querer’ (Sony) Hacía mucho que la música española no vivía un fenómeno como este. Esa Rosalía venerada aquí y más allá de nuestras fronteras toma como base este álbum, un disco que parte del flamenco para acercarlo al pop contemporáneo y fusionarlo con el trap o el R&B. Un disco conceptual con grandes singles como ‘Malamente’ o ‘Pienso en tu mirá’. ANDRÉS CALAMARO - ‘Cargar la suerte’ (Universal) Hay quien ha definido este disco como el resumen de todos los Calamaros posibles. Ciertamente, esa posibilidad es la que caracteriza a Cargar la suerte, aclamado ya como un regreso a sus primeros discos tras la disolución de Los Rodríguez. El Calamaro de este álbum recupera su propio duende y retorna al terreno del pop rock, pero sin dejar de buscar en el rap, el jazz, la balada… No cabe duda, Calamaro ha vuelto. ANDREA BOCELLI - ‘Sí’ (Decca/Universal) Regresa a la arena discográfica con su primera colección de canciones nuevas en 14 años, aunque contiene colaboraciones y duetos con nombres como Dua Lipa, Josh Groban o Ed Sheeran. MICHAEL BUBLÉ - ‘Love’ (Warner) Los dos años que pasó cuidando de su hijo, aquejado de una grave enfermedad, han hecho que el canadiense contemple la vida de otra manera. Y eso, inevitablemente, se refleja en Love, un disco en el que vuelve a sumergirse entre los clásicos de la canción de la primera mitad del siglo XX. No faltan clásicos como ‘My Funny Valentine’, ‘Unforgettable’ o ‘La vie en rose’, ni temas suyos como ‘Forever Now’.