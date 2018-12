Cuatro actuaciones contra la delincuencia que están funcionando

No existen balas de plata contra la delincuencia. Los especialistas insisten en que nos olvidemos de soluciones sencillas: la seguridad es uno de los problemas más poliédricos que afrontan las sociedades. Lo que funciona en un lugar no tiene por qué hacerlo en otro. Con estas premisas por delante, conscientes de que sin un abordaje integral no se reducirán las tasas de criminalidad en América Latina, existen algunas iniciativas que han tenido éxito en la región.