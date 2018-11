Terelu Campos entra de nuevo hoy en quirófano

Algo más de un mes después de someterse a una doble mastectomía, Terelu Campos vuelve a pasar por el quirófano. La presentadora de televisión tiene que volver a someterse a otra cirugía este miércoles, 13 de noviembre, para paliar los problemas del postoperatorio.

Esta es la tercera operación a la que se somete la hija de María Teresa Campos en apenas cuatro meses. A principios del mes de julio, Campos daba a conocer que había aparecido un tumor en la mama izquierda, lo que la obligaba a pasar rápidamente por el quirófano; de hecho, se operó pocos días después de conocer la noticia y días después abandonaba el hospital para pasar el verano en reposo y en familia. En agosto, sin embargo, anunciaba su decisión de realizarse una doble mastectomía y una posterior reconstrucción y así evitar nuevas apariciones de futuros tumores. Campos, de 53 años, se operó a primeros de octubre en una cirugía de más de 10 horas, y abandonó el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde se está tratando, apenas una semana después.

Terelu Campos no ha querido pronunciarse sobre la gravedad de la operación, y nadie en su familia ha dado detalles de la misma. Sin embargo, horas antes de pasar por el quirófano, Edmundo Arrocet (pareja de María Teresa Campos) afirmaba que la operación se debía a un "injerto de piel".

Sin embargo, la recuperación no está siendo tan favorable como se esperaba, lo que la ha hecho tener que volver a los quirófanos. El postoperatorio le está suponiendo intensos dolores. Se la ha visto acudir a la clínica en varias ocasiones a lo largo de estas semanas, casi siempre acompañada de su madre, la periodista María Teresa Campos, de 77 años. “Estoy regular”, confesaba Terelu Campos hace unas semanas. “Es bastante más difícil de lo que pensaba. Esto es muy largo”, explicaba resignada. “Mi estado de ánimo va a ratitos. Hay veces que cuando voy a las curas tenéis que entender que voy fatal y salgo fatal, no me apetecen fotos, ni hablar, ni nada”, explicaba ante la prensa, con la que siempre se ha mostrado cordial, el pasado octubre.

Este es el segundo cáncer al que se enfrenta Campos, que ya sufrió uno hace seis años del que anunció estar recuperada en diciembre de 2016.