Terelu Campos tendrá que pasar de nuevo por el quirófano

El pasado 6 de octubre Terelu Campos aguantó 10 horas de operación para realizarse una doble mastectomía y una reconstrucción de sus pechos. Entonces parecía que esta drástica decisión, tomada tras ser intervenida de su segundo cáncer de pecho, sería el principio de la remontada. Una forma de esquivar el miedo que ha confesado que la atenaza desde que la enfermedad –y muy especialmente la recidiva que experimentó poco después de haber anunciado que estaba curada tras haber pasado cinco años desde su primera operación– hizo acto de presencia en su vida.

Pero Terelu Campos parece que no va a tenerlo fácil. Quince días después de esta agresiva intervención quirúrgica se pudieron ver las primeras imágenes de la presentadora, seria y cabizbaja. Llegó a decir que se sentía “como si me hubieran pasado dos AVE por encima”. Ahora la revista Diez Minutos informa que Campos está teniendo serios y dolorosos problemas durante el postoperatorio que pueden obligarla a pasar de nuevo por el quirófano. La reconstrucción de los senos, que se realizó utilizando grasa de su propio cuerpo, se está complicando y parece ser que ninguno de ellos está reaccionando bien a los nuevos tejidos.

La noche del martes 30 se pudo ver a la presentadora en un restaurante de Madrid con motivo del cumpleaños de su hermana, Carmen Borrego, un encuentro exclusivamente familiar pensado para que se sintiera cómoda y relajada. Por primera vez en este último mes Terelu sonrió pero la preocupación seguía sobrevolando el ambiente y confesó que el postoperatorio estaba siendo más duro de lo que había imaginado. “Estoy regular. Es bastante más difícil de lo que pensaba. Esto es muy largo”, dijo con cierto tono de resignación.

ampliar foto Terelu Campos con su madre María Teresa Campos el pasado 22 de octubre en Madrid. GtresOnline

También trató de explicar a los compañeros de la prensa que no era uno de sus mejores días y que debían ser comprensivos con ella: “Mi estado de ánimo va a ratitos. Hay veces que cuando voy a las curas tenéis que entender que voy fatal y salgo fatal, no me apetecen fotos, ni hablar, ni nada”, manifestó en la misma entrada del establecimiento.

Su madre, María Teresa Campos, y su hermana, Carmen Borrego, están siendo sus mayores apoyos y precisamente esta última la acompaña continuamente desde que fue intervenida. Borrego reconoció ese día que no había organizado una fiesta de cumpleaños precisamente por su hermana: “Creo que en estos momentos cenar en familia es importante y, para mí, que ella se relaje es fundamental”.

De nuevo el futuro de la presentadora de televisión está en manos de los médicos. Serán ellos quienes decidan si volverse a operar es la única solución a las complicaciones que se han presentado tras la doble mastectomía, aunque se desconoce hasta el momento en qué puede consistir esta nueva intervención.