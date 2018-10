Terelu Campos se someterá este sábado a una doble mastectomía

Terelu Campos ha tomado una de las decisiones más drásticas de su vida: someterse a una doble mastectomía como método para prevenir una posible tercera recidiva del cáncer de mama que le ha hecho pasar ya dos veces por el quirófano en seis años y por el tratamiento posterior que este tipo de enfermedad conlleva.

A principios de junio de 2017, una exultante Terelu Campos anunciaba que estaba curada del carcinoma maligno que le habían detectado cinco años atrás en el pecho derecho. Había pasado ese período que muchas de las personas que sufren esta enfermedad viven como una etapa de libertad condicional a la espera de que su oncólogo les dé el alta definitiva. Pero la felicidad de la presentadora duró exactamente un año, porque justo cuando se cumplían doce meses comunicaba que volvía a tener un tumor primario, esta vez en la mama izquierda.

Tras abandonar el hospital después de su segunda intervención quirúrgica, realizada pocos días después de conocer la noticia, Terelu Campos ya reflexionó en voz alta sobre la posibilidad de realizarse una doble mastectomía: “Tomaré la decisión consultando con el equipo médico. Pero la otra opción, en vez de quitarme los pechos, serían 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero ¿quién me asegura a mí que después no me vuelva a aparecer otro tumor? Necesito ya un poco de paz”.

El miedo con el que no quiere vivir y la opinión de los médicos han empujado finalmente a que Terelu Campos se realice la doble mastectomía este sábado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en una intervención en la que también participará Javier de Benito, especialista en cirugía estética. “He tomado la decisión acompañada de mi equipo médico y a partir de ahí la vida me llevará por el camino que decida, que espero sea bueno, pero no voy a entrar en detalles. Hay algo que necesito que permanezca en mi intimidad”, confesó la presentadora durante una mesa redonda organizada con la firma Ausonia para hablar sobre el cáncer y su propia experiencia.

En este mismo foro la comunicadora compartió con otras mujeres algunos detalles de su vivencia con la enfermedad. La culpabilidad que sienten muchas enfermas que se reprochan su propia dolencia; la necesidad de mostrarse fuerte ante la familia cuando necesitas llorar, cómo uno debe aprender a quererse un poco más y dejarse apoyar y ayudar por el entorno… “Este momento es completamente diferente al de hace seis años”, dijo Campos, “entonces lloraba a escondidas. Cuando seis años después la vida me vuelve a dar este revés, la primera vez que me desmoroné fue en una camilla haciéndome una ecografía, cosa que no me había ocurrido en la vida. Y pensé, no sé si puedo seguir con la misma actitud que tenía hace seis años, yo he cambiado”.

Terelu Campos también contó en este encuentro lo doloroso que fue para ella ponerse una peluca después del tratamiento de quimioterapia: “Tengo que confesar que me la iba quitando por las esquinas. Pero no salí con un pañuelo, algo que hubiera hecho de manera natural, porque en mi caso se hubiera convertido en algo morboso”, explicó refiriéndose a que si no hubiera sido famosa habría tomado otras decisiones. Durante la charla, la presentadora llegó a compartir la parte positiva que ha conseguido encontrar en su enfermedad: “El cáncer es el que más me ha ayudado a avanzar y escucharme: ‘Y lo que quiero yo o lo que necesito ¿no cuenta en cada momento?”.