Terelu Campos abandona el hospital tras someterse a una doble mastectomía

La presentadora Terelu Campos ha abandonado esta mañana el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), donde fue intervenida el pasado sábado 6 de octubre para realizarle una doble mastectomía y la reconstrucción de sus pechos, de la que continúa evolucionando satisfactoriamente. La intervención duró diez horas.

El último parte médico emitido por el hospital, a petición de la paciente, señala que su equipo médico ha confirmado que Campos se encuentra estable. Por ello se ha tramitado su alta hospitalaria y esta mañana ha abandonado el centro. Desde la Fundación Jiménez Díaz, cuando estaba ingresada concedieron la segunda parte de una entrevista, vía exclusiva, a la revista Lecturas; la primera la dio horas antes de llegar al centro hospitalario.

En la entrevista, Campos confesaba: "Para mí era importante que se hiciera todo en la misma intervención". Muchas mujeres primero se extirpan las mamas y luego se hacen la reconstrucción: "Psicológicamente, yo no podía. Me parecía complicado porque soy una persona pública y el hecho de sentirme muy observada me agobiaba". Los médicos optaron por usar grasa de su cuerpo para crear un nuevo pecho. Tras la operación, confesó que se sentía "como si me hubieran pasado dos AVE por encima". La presentadora está recibiendo ayuda psicológica. "Después de la operación empieza una nueva etapa de aceptación de tu cuerpo que conlleva un trabajo psicológico. Se trata de un cáncer que tiene que ir acompañado de ayuda", dijo a la revista Lecturas.

El pasado 6 de julio Terelu Campos comunicó que había sido diagnosticada por segunda vez de un cáncer de mama. Antes, en enero de 2012, anunció su retirada de la televisión durante un tiempo indeterminado por un carcinoma maligno en el pecho derecho, del que la trataron en el mismo hospital.