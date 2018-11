1

La dieta no solo afecta al modelaje de nuestro cuerpo, también incide en el buen funcionamiento de todo el organismo. Incluido el del cerebro, el órgano que más energía consume, según explica Lisa Mosconi, neurocientífica y consultora nutricional, en su libro Brain Food: How to Eat Smart and Sharpen your Mind (comida para el cerebro: cómo comer inteligentemente y agudizar tu mente).

Mientras algunos alimentos ayudan a prevenir la demencia, el estrés, el declive cognitivo o la pérdida de memoria; otros pueden contribuir a detonar ciertos problemas en el cerebro: “La alimentación tiene una importancia vital en el desarrollo de nuestro organismo y en las funciones biológicas. También, por supuesto, en el sistema nervioso central y en el cerebro”, dice Ramón de Cangas, dietista-nutricionista miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Con su ayuda, repasamos cuáles son los mejores y peores alimentos para nuestro cerebro.