El enigma de la maleta. ¿A quién se la confiarías?

Imagínate la siguiente situación: tienes una maleta donde guardas las cosas más importantes de tu vida. Y por alguna razón tienes que salir corriendo y no puedes llevarla contigo. La pregunta, por supuesto, es a quien se la dejas. Y en esa respuesta influye mucho el aspecto de esas personas.

El neurocientífico argentino Mariano Sigman nos propone, en este vídeo, desvelar las razones por las que, a menudo, no evaluamos a las personas por lo que han hecho (si fueron generosas, respetuosas o solidarias) sino por su aspecto. Sigman es uno de los neurocientíficos más destacados del mundo, con más de 150 publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas. En 2006 fundó el Laboratorio de Neurociencia Integral en la Universidad de Buenos Aires, un grupo interdisciplinar para desvelar los secretos del cerebro formado por físicos, médicos, ingenieros, lingüistas, artistas y matemáticos. Es autor de La vida secreta de la mente, entre otras obras.

Sé lo que estas pensando es una serie sobre los enigmas del cerebro. Si has conocido a una persona que parece idónea, y sin embargo algo te dice que desconfíes. O te enfadas mucho por cosas que, si las piensas en frío, no valen tanto la pena. Somos muchos en esta lista. La ciencia observa, indaga, pregunta, investiga, para descubrir estas formas que nos relacionan de maneras tan particular. De eso se trata Se lo que estas pensando, de teñir de ciencia preguntas de todos los días, sobre como somos, sobre nuestras virtudes y nuestros demonios.