Qué está haciendo el mundo para mejorar la atención sanitaria

La mitad de la población mundial carece de algún tratamiento médico que se considera esencial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto incluye planificación familiar, acceso a vacunas o prevención del VIH-sida. Los retos en el sector sanitario son enormes, pero cientos de soluciones en todo el mundo tratan de revertir las limitaciones y desigualdades que persisten en el sistema. EL PAÍS se alía con cuatro grandes cabeceras internacionales en la iniciativa Volver a pensar la salud (Rethink Health). Un acuerdo con el que cinco medios generarán durante tres semanas contenidos sobre el acceso a tratamientos, enfermedades no transmisibles y salud mental.

Der Spiegel (Alemania), The Hindu (India), The Nation (Nigeria) y The Sunday Times (Sudáfrica) participan, junto con EL PAÍS, en esta iniciativa coordinada por Sparknews, una empresa social dedicada a proyectos periodísticos que cuenten historias inspiradoras y proyectos que aspiren a cambiar una realidad negativa. Planeta Futuro publicará esta semana los dos primeros artículos y el resto de medios harán lo mismo con los reportajes de este periódico.

Uno de los que se podrá leer este martes en Planeta Futuro se desarrolla en Sudáfrica, un país con una de las tasas de mortalidad materna e infantil más altas del mundo, a pesar de tener ingresos medios. Un nuevo modelo privado de atención llamado The Birthing Team (el equipo de nacimientos) brinda una forma de tratar a las embarazadas que no tienen seguro médico y les da atención privada antes, durante y después del nacimiento del bebé. Es común en Sudáfrica que las mujeres solo se presenten en hospitales cuando están de parto. Este modelo pionero, ofrecido en el Netcare Rand Hospital en Johannesburgo, da atención privada regular y controles a las mujeres más pobres desde el inicio del embarazo para prevenir complicaciones.

El segundo tema analiza el ambicioso proyecto de telemedicina puesto en marcha en India dirigido a las zonas rurales. Con un médico por cada 11.000 pacientes, el país está muy por debajo de los estándares de la OMS. El problema es particularmente grave en las aldeas donde el acceso a centros de salud de calidad es un gran desafío. Con la propagación de teléfonos móviles y menores tarifas de datos de Internet, la telemedicina está surgiendo como una respuesta.

En las dos semanas sucesivas EL PAÍS publicará otras historias como la de una startup india que vende filtros para respirar en uno de los países con más altas tasas de contaminación, el análisis de las dietas alemanas ante la epidemia de la obesidad, un programa en India para explicar en zonas rurales conceptos de salud mental y los esfuerzos del sistema nigeriano de salud por derribar los tabúes que siguen existiendo en torno a este tema.

Las historias con las que participa EL PAÍS en este proyecto son la del programa pionero del hospital Ramón y Cajal de Madrid Salud Entre Culturas y la del teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla. El primer proyecto aúna a médicos, enfermeras, mediadores e intérpretes para atender a migrantes y eliminar las barreras del idioma. Ha atendido en 12 años a más de 5.700 pacientes y ha formado a 10.000 en temas como tuberculosis o educación sexual. El segundo contribuye a eliminar el estigma que existe con respecto al suicidio y proporciona un modo de prevención para combatir una causa que mata a 3.500 personas al año.

