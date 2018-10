El pacificador español en la tierra de los elefantes asiáticos

La pérdida del hábitat natural -se ha reducido un 70% en 40 años (un descenso del 40-50% de los elefantes)-, acusada por la deforestación en el último siglo y la explotación continua de cultivos de caucho y palma, y la convivencia problemática con el humano representan las principales amenazas para la supervivencia del elefante. “Ante la falta de depredadores, la misión del elefante es comer todo el día. Si hay cultivos muy atractivos, los elefantes los atacan porque van a por un mejor menú que en el bosque. Aquí surge el conflicto, la gente no lo tolera y supone un riesgo de persecución o muerte”, indica Campos-Arceiz, que apunta otros dos factores críticos como el furtivismo -menor que en África-, y la existencia de pequeñas poblaciones en países como Laos, integradas por un par de familias (30 o 40 elefantes) que colapsarán en el futuro.

Una de las acciones de MEME que han trascendido es, según Campos-Arceiz, haber cambiado el paradigma de la conservación del elefante malayo, recogido en el plan nacional de 2013, en cuyo comité participa MEME junto a representantes del Gobierno y los Estados, la universidad y entidades no gubernamentales. “Cuando llegué, la prioridad era no recibir quejas, la ausencia de conflicto. Cuando hay elefantes y agricultura en un mismo paisaje siempre habrá conflicto. El objetivo no puede ser eliminarlo, sino mitigarlo a algo sostenible. Hay que entender todas las partes, pero no tener quejas implica no tener elefantes. La meta tiene que ser la coexistencia. Que haya ciertas quejas es buena señal, porque significa que hay elefantes, aunque perjudique a los cultivos. Resulta muy incómodo por la oposición, pero hay que mediar no sólo respondiendo al interés de la gente, sino evitando que la población humana sufra y a la vez que comprenda que la conservación supone cierto beneficio”, sostiene este ecólogo.

Antaño, las acciones del Gobierno malayo se limitaban a las translocaciones, trasladar a los elefantes a parques nacionales con pasos artificiales para evitar los conflictos con las personas, erradicando las familias de paquidermos. “Hay medidas alternativas como pensar dónde cultivar, fuera del paso de los elefantes, o cómo proteger los cultivos sin limitar el desplazamiento de los elefantes. Los desplazamientos artificiales a largo plazo, como medida principal, tienen un impacto muy negativo a gran escala. Es necesario buscar otras soluciones. Ahora, aunque estamos muy al principio, trabajamos para mitigar el conflicto con vallas eléctricas y con educación a la población, y barajamos la compensación económica por los daños. No se trata de obligar. No se le puede decir a la gente que aguante porque hay que proteger a los elefantes, hay que hacer algo más”, sostiene.