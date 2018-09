Adriana Morales llegó a Tlatelolco a los siete años. A su madre le ilusionó tener casa propia. Les ofrecieron un departamento en el último piso de un edificio en esta zona del centro de Ciudad de México. En 20 años han aprendido a vivir en una zona de alta sismicidad, en la torre del edificio Veracruz, a 89 metros de altura. Ahí viven, junto a Adriana, su hijo de 10 años Oberlin, sus dos padres y su hermana menor. El niño sabe perfectamente que cuando suena la alerta sísmica debe correr al baño con sus abuelos y esperar a que pase el movimiento.

Adriana dice que de niña la llevaron a terapia para que no le diera miedo estar en casa cuando temblara. Ella ha hecho lo mismo con su hijo, a quien lleva con un doctor para que no se asuste tanto. “Tengo que hacerlo: entender que está en una zona que tiembla y que está muy alto, pero que es normal, porque de acostumbrarse, nunca te acostumbras. Lo único que decimos es que nos toque juntos y con eso me doy por bien servida”.