Hay hoteles que tienen mil huéspedes por planta. Huéspedes a cuatro patas. Cerdos, concretamente. Están en Guangxi, una región situada al sur China. Una empresa privada está construyendo edificios de hasta trece pisos para albergar a estos animales. Los llaman “hoteles de lujo” para puercos. Aunque la realidad es que no son más que granjas modernizadas. Los animales incluso se desplazan en ascensor, pero no están de vacaciones. Están siendo criados y engordados para ser consumidos. Eso sí, la empresa responsable dice que viven en unas condiciones completamente saludables e higiénicas. Al estar separados por alturas, no se mezclan unos con otros. Por ejemplo, los lechones están en los niveles superiores, y les van reubicando hacia abajo conforme crecen. También cuentan con un sistema de climatización que impide que se mezcle el aire. Se supone que así se reduce la transmisión de enfermedades y la mortalidad porcina. Una manera muy eficiente de -más allá del bienestar animal- aumentar la productividad. Al fin y al cabo, los cerdos no son turistas con opción a elegir su destino, sino inquilinos de una granja de producción intensiva.