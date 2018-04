8

La región japonesa de Osaki ha desarrollado la agricultura en arrozales aprovechando pantanos y marismas de las tierras bajas en la cuenca de los ríos Eai y Naruse. Es un ingenioso sistema que controla la temperatura y el caudal del agua transformando el paisaje y adecuándolo al uso de arrozales. Se conoce como Osaki Kōdo y es clave porque la región sufre frecuentes sequías y también inundaciones en algunos periodos, además del 'yamase', un viento frío y húmedo que da lugar a bajas temperaturas.