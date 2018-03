Matías Perdomo reniega de los menús cerrados y de la tiranía de los grandes chefs

A primeros de marzo teníamos reservada mesa en el restaurante Contraste coincidiendo con el congreso Identità Golose que se celebraba en Milán. Tras ojear su carta, el jefe de sala, Thomas Piras, nos invitó a que en el supuesto de que optáramos por alguno de sus dos menús (corto de siete pasos por 90 euros o largo de once por 140 euros), decidiéramos nosotros mismos los platos que deseábamos tomar entre las 45 especialidades de la carta.

Tras los consabidos balbuceos, lo que en nuestra mesa iban a ser cuatro menús acabaron siendo tres, dos cortos idénticos, y dos largos distintos. De la sorpresa inicial acabamos por sumirnos en el asombro. ¿No habíamos quedado en que es inviable servir en una misma mesa distintos menús degustación? ¿No estamos aburridos de leer la rutinaria frase, “El menú degustación será para mesas completas”?

MEJILLONES CACIO E PEPE (QUESO Y PIMIENTA) / CAPEL

La realidad es que comenzamos la cena al mismo tiempo y, a pesar del batiburrillo de platos que se fueron sucediendo, concluimos con los postres a la misma vez. ¿Mérito del equipo de sala o acaso del personal de cocina? ¿quizá de ambos a la vez?

La experiencia de Contraste desborda el ámbito de lo estrictamente culinario para entrar como un cuchillo en un tema candente. ¿Carta o menú? Sin ningún espíritu de beligerancia, Perdomo, que brinda una fórmula mixta, se declara en contra del ego de sus colegas y de los menús degustación cerrados, no siempre del gusto de los comensales. En su lugar, incita a elegir a capricho como una expresión de libertad. ¿Cuál es la logística que aplican en esta casa para servir varios menús diferentes en una misma mesa con semejante fluidez?

DONUT ALLA BOLOGNESA / CAPEL

Perdomo (nombrado chef del año 2018 en Italia por Identità Golose) es un inquieto chef uruguayo que lleva años dando guerra en Milán. Ahora, en alianza con sus dos socios, el mencionado Piras y su colega en los fogones Simon Press, oficia en la antigua residencia de un médico milanés. Un caserón de techos altos y luces tenues, con lámparas de silicona de un rojo restallante. En su bagaje profesional figuran los cinco años que empleó en Pont de Ferr restaurante donde, en calidad de rebelde jefe de cocina, alcanzó una estrella Michelin. La misma que también ostenta en Contraste.

Al llegar, igual que mis compañeros de mesa, tras pasar la primera página de la carta me encontré con un espejo vetusto que reflejaba mi propio rostro. Debajo, un sucinto texto: “¿Qué deseas comer? ¿Continuarás con lo que ves o con lo que reflejas? Dime lo qué comes y te diré quién eres”.

RIÑONES EN SU JUGO / CAPEL

Cuando al concluir el almuerzo entramos en el angosto territorio de su cocina para saludar a Perdomo y a su joven brigada, nos comentó que su sistema no es nuevo y que se inspira en las tradicionales posadas italianas. “Ofrecemos una propuesta flexible sin otro objetivo que el placer de los comensales”, recalcó. “No es lógico que para que mis clientes conozcan mi cocina yo les obligue a tomar cosas que no les gustan, riñones, anguila o mollejas de ternera. Nos negamos a imponer nuestra creatividad en menús cerrados”.

La cocina de Contraste juega en otra liga respecto a los restaurantes de Milán. Brinda platos desenfadados con el propósito de sorprender y gustar. A grandes rasgos, reinterpretaciones de las recetas tradicionales italianas con una chispa innegable. Disfruté de manera muy particular con el bol de riñones en su jugo, con los imaginativos noodles de vieira, con los donuts alla bolognesa, los spaghettoni con ajo y guindilla, los mejillones cacio e pepe y los raviolis rellenos del risotto a la milanesa. Entre las propuestas más llamativas el plato Rico y pobre, que la crítica italiana ha designado plato del año. Varias monedas doradas elaboradas con gelatina de cerdo que se deshacen en un caldo de berzas que evoca la olla lombarda.

NOODLES DE VIEIRAS, PARMESANO Y CALDO DASHI / CAPEL

Por supuesto, me entusiasmó la tarta de rosas tradicional italiana que, con cierta ceremonia sirvieron al mismo tiempo a gran parte del comedor. En definitiva, imaginación y soltura creativa en platos desenfadados que elevan lo popular a rango de alta cocina.

Como me comentaría más tarde mi amigo Benjamín Lana, compañero de mesa, Perdomo ha demostrado que son posibles los restaurantes de alta cocina donde caminan de la mano la creatividad del cocinero y la libertad del comensal.

Días después, a mí me emocionó una de las frases que figuran en su web: En un mundo de chefs, nosotros seguimos siendo cocineros. Solo sabemos expresarnos a través de los platos. Sígueme enTwitter: @JCCapel y en Instagram: jccapel

ESPAGUETI, CON, ACEITE, AJOS Y ANCHOAS / CAPEL

CEBOLLA ROJA DE TROPEA Y QUESO DE CABRA / CAPEL

MOLLEJA DE TERNERA CON REBOZO DE LENTEJAS CRUJIENTES / CAPEL

RAVIOLIS RELLENOS DE RISOTTO AL AZAFRÁN / CAPEL

RICO Y POBRE, MONEDAS DE