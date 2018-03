Estoy de huelga, hoy día 21 de marzo el colectivo de médicos de la salud pública madrileña está en huelga, convocados por los sindicatos del sector, que no tengo muy claro cuales son, pero creo que #HayRazones, como dice el hashtag de la convocatoria.

Así que debéis perdonar que hoy mí artículo sea más corto de lo habitual y solo escriba para explicar a los padres, sin la bata puesta, el porqué hoy no encontraran a su pediatra en la consulta o si está de mínimos probablemente les “de la chapa” con las reivindicaciones del colectivo.

No es la primera vez que me quejo de que mi empresa no me quiere, no nos quiere a los médicos, nos maltrata, nos ofrece contratos de mierda, peonadas, y eventualidad mal pagada. En el mejor de los casos, los que obtuvieron su plaza tras los diez años de formación y una oposición pública de empleo, que los más viejos del lugar dicen que hubo alguna vez, cobrarán a final de mes poco más de 2.000 euros, sin posibilidad de mejora hasta la jubilación salvo trienios; ni carrera, ni ascensos. Yo cobro lo mismo que hace once años y tengo el doble exacto de pacientes, he perdido un 25% de poder adquisitivo.

Sobre el resto de reivindicaciones no tengo mucho criterio, así que os las dejo aquí para que podáis leerlas. Convocan dos días de huelga el 21 de marzo y el 2 de abril, no soy mucho de sindicatos ni de macroeconomía, ni de gestión, los que me leéis sabréis que soy más de microgestión, de solucionar mí entorno y el de los que me rodean, de esos 5 metros en los que me muevo. A mí, lejos de la mojigatería sindical, me gustaría y así lo he pedido mil veces una huelga indefinida.

Mis casi 2.000 niños, cuando lo ideal sería la mitad, hacen que como a muchos compañeros, no tengamos tiempo para dedicar en consulta y se reduzcan los minutos para cada niño, una consulta de más de 40 hace que se dediquen como mucho 5 minutos a unos padres primerizos, 5 minutos para escuchar a una madre agotada o a unos padres con problemas de los de verdad. Ni un solo minuto para hacer pediatría de atención a la comunidad, para poder salir a los colegios o guarderías de la zona, talleres a madres en el ayuntamiento o centros cívicos, casas de lactancia o comunidades marginadas y atención a la migración local.

El centro de salud lo están convirtiendo en un ambulatorio masificado a donde ir a por recetas, eso no es calidad, es mentira que sea satisfactorio para nadie, si no fuera por la profesionalidad de todos, esto se iba al “carajo”. Dedicamos un día para parar y denunciar, mañana veremos los cuarenta que tocaban más los que hoy cambiarán su cita y los veremos a todos con cariño y profesionalidad, como siempre.

Porque el Sermas no nos quiere, nos maltrata, no nos defiende y no dedica inversión a la sanidad pública en atención primaria, por eso ESTOY EN HUELGA

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.