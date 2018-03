2

Para hacer pasta, llenamos una cacerola con agua y le echamos un buen chorro de aceite y un puñado de sal

Nuestra manía de ponerle aceite a todo no sirve de mucho. "No entiendo por qué lo hacen", dice Ilenia Cappai, dueña de la tienda restaurante ¡Tu! Pasta (Madrid). "Al parecer es para que no se pegue, pero si la mueves un poco y se respetan los tiempos de cocción, no ocurre. Quizá es porque como les gusta la pasta muy pasada se pega, pero no aporta nada".

En cuanto a la sal, "se echa cuando el agua ya está hirviendo, y una vez disuelta, se añade la pasta. Si la ponemos desde el principio, a medida que se va evaporando agua va a salir más salada", previene Davide Bonato, propietario y chef del restaurante Gioia en Madrid.