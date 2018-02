Conocer la muerte sin estar muertos

“El viaje hacia Europa fue horrible. Nos dispararon mientras cruzábamos el desierto en un vehículo en el que estábamos hacinadas más de 30 personas. El conductor nos dejó tirados en el medio de la nada durante una semana antes de volver a por nosotros. Pensé que me iba a morir”, relata Susan Chizogie. Lo peor estaba aún por llegar para esta nigeriana de 26 años. La traficante —”una mujer mala que fumaba constantemente y a la que solo le preocupaba el dinero”— le obligó a que fuera a ver a un hombre que la violó. Cuando llegó a Libia, estaba embarazada de un mes.

“Me encerraron en una especie de mercado de chicas jóvenes y me obligaron a mantener relaciones sexuales con hombres crueles, que a veces estaban borrachos y me trataban como a una mierda”, explica. “Trabajaba las 24 horas. Incluso si dormía, me despertaban. A veces me violaban delante de todos”. El vientre abultado no fue suficiente para eximirle del trabajo o para ahorrarle las palizas diarias por parte de la traficante. Los clientes pagaban 10 dinares (unos seis euros) para acostarse con ella. La única barrera de protección eran unas toallitas húmedas que se insertaba en la vagina.

Un día le llevaron a ver a un hombre nigeriano para que le practicara un aborto clandestino. 11 días después, ya estaba otra vez trabajando, pese a sangrar. “La traficante me anunció que me iba a vender antes de que me muriera en su casa”, recuerda Susan. No podía ni andar cuando el nuevo comprador fue a por ella. Aunque el hombre pagó 2.500 dólares, tuvo que devolverle el doble para compensar el gasto ocasionado en comida y alojamiento. Logró saldar su deuda al cabo de un año, con la ayuda de uno de los clientes. En Trípoli, consiguió trabajo como limpiadora para acumular algo de dinero y dar el salto a Italia. Casi se ahoga en la travesía, pero consiguió llegar a Sicilia, donde actualmente vive y recibe atención psicológica en el marco del programa gestionado por Médicos sin Fronteras en colaboración con las autoridades sanitarias italianas.