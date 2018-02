Cómo ser modelo y huir de los tópicos

Los tiempos cambian, y la profesión más envidiada del mundo (es decir, ser modelo) también. Hace un par de décadas, la fotogenia era el único requisito imprescindible para seducir a los flases y a la pasarela, pero los tiempos han cambiado y hoy la actitud y la personalidad pesan más que las medidas, la musculatura o la caída de ojos. Por eso, a sus 34 años, el canadiense Noah Mills, que protagoniza la campaña Primavera Verano 2018 de Mango, atesora una carrera profesional que va más allá de la moda. “Ser modelo es una forma de expresión directa, es divertido y requiere sentirse cómodo, pero me gusta considerarme como un tipo con ganas de profundizar más en una forma de arte muy compleja que se llama “interpretar”, explica a ICON.

Mills, que hizo sus pinitos en Sexo en Nueva York 2 y que se metió en la retina de medio mundo como el desastroso novio de Taylor Swift en el vídeo de We are never ever getting back together, lleva quince años siendo una presencia habitual en las campañas y los editoriales de moda más exigentes del mundo. Elige sus proyectos con cuidado, y ese es uno de los factores que le ha llevado a protagonizar, junto a las modelos Anna Ewers y Amber Valletta, la campaña que el fotógrafo Mario Sorrenti ha firmado para la compañía catalana de moda global. Sus responsables la describen como “un acercamiento a la intimidad y la conexión entre personas”, y Mills lo confirma: “Lo pasamos bien. La sesión tuvo lugar en un precioso pueblo de pescadores que parecía estar en el fin del mundo. Un lugar verdaderamente remoto y tranquilo al que probablemente no volveré nunca”.

Mario Sorrenti

Esa serenidad impregna un conjunto de imágenes en los que la moda se funde con la naturaleza, la tierra y la tecnología. La colección masculina de Mango para esta primavera profundiza en los clásicos de la sastrería y extrae de ellos cortes relajados y texturas ligeras. Los tejidos tienen todo el protagonismo, y la palma se la llevan el algodón y el lino en tonos neutros y estampados gráficos; un estilo que también es el que Noah Mills, que asegura no poder vivir sin camisetas de algodón en blanco, negro o gris, elige para su día a día.

La esencia de la campaña, concebida como una colección de instantáneas destinadas a invadir las redes sociales, no difiere tanto de las imágenes que el propio Mills comparte en sus redes sociales. Al entrar en su cuenta de Instagram hay que olvidarse de los tópicos. No hay ni botellas de champán, ni eventos glamurosos, ni cochazos deportivos, sino poses relajadas, naturaleza y autenticidad. Con 104k seguidores, Mills asegura que su relación con las redes sociales no tiene nada de obsesivo ni de planificado. “En realidad no disfruto mucho de ese tipo de celebridad, y he empezado a alejarme de ese canal de promoción, aunque entiendo que es parte de nuevo paisaje tecnológico”, explica. “Lo que sucede es que a veces las cosas requieren tiempo, y en las redes sociales todo es muy inmediato. A pesar de todo, me gusta mucho el hecho de que todos, incluido yo, podamos compartir nuestra estética y nuestra visión del mundo”.

Mario Sorrenti

Su visión del mundo, de momento, pasa por planes más analógicos que digitales. “Estoy haciéndome una casa en Venice Beach. Bueno, no con mis propias manos, ¿eh?”, bromea. “La he diseñado con mi hermano y es divertido ver cómo toma forma”. ¿Y cómo le gustaría verse en el futuro? “Me gustaría ser un actor aclamado por la crítica, escribir y producir. Y un par de casas, una en Los Ángeles y otra en las montañas, una esposa enrollada y ¿quizás un niño? O dos perros y una cabra. Algo así estaría bien”.

