Wikie, la primera orca que logra imitar sonidos humanos

Una orca, en una imagen de archivo. CWR

Un estudio internacional en el que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aportado este miércoles la primera evidencia de que las orcas "son capaces de imitar sonidos del habla humana" y de que pueden "adquirir sus dialectos vocales por aprendizaje social". Un animal de esta especia llamado Wikie ha sido el primero que ha conseguido repetir seis sonidos humanos.

La investigación, que publica este miércoles la revista Proceedings of the Royal Society B, ha sido desarrollada por el Grupo de Estudio del Comportamiento Animal y Humano (GECAH) de la Complutense, en colaboración con las universidades Politécnica de Madrid, Católica de Chile, St. Andrews (Escocia) y el Instituto Max-Planck de Antropología Evolutiva (Alemania). El estudio, cuyo investigador principal es el complutense José Zamorano Abramson, documenta no solo la capacidad de los cetáceos de "imitar sonidos novedosos producidos por miembros de la misma especie, sino también sonidos del habla humana", explica la UCM en un comunicado.

Varias especies de cetáceos, entre ellas las orcas (orcinus orca), muestran diversidad de repertorios vocales —canciones, llamadas, etc.— específicos de cada grupo. Como las diferencias entre ellos no se pueden explicar por factores ecológicos o por herencia genética, los expertos han propuesto la hipótesis de que puedan haber sido adquiridas por imitación. Un estudio previo de Abramson reveló en 2013 que las orcas pueden "aprender por imitación acciones motoras novedosas realizadas por congéneres". Este estudio demuestra que esta capacidad también funciona para los sonidos, incluso los producidos por otras especies, también por humanos.

Para la imitación vocal se empleó el mismo paradigma del estudio sobre imitación motora: el sujeto es entrenado a responder a la señal, en la que se pide a la orca que copie la acción motora o vocal que está realizando otro sujeto de la misma o de otra especie. En la primera fase del experimento, realizado en el Acuario de Marineland en Antibes, en Francia, se entrenó como modelo a Moana, una orca macho de tres años, para realizar cinco vocalizaciones nuevas que fueron asociadas a diferentes señales con las que posteriormente se pedía al animal que emitiera las vocalizaciones.

El sujeto experimental fue Wikie, una orca hembra de 14 años que actúo como sujeto "observador" al que se pedía que "copiara" las vocalizaciones nuevas que hacía Moana, mediante una señal que ya había sido aprendida en el experimento de acciones motoras. Además, se introdujo una variante en la cual se pedía a Wikie otras dos vocalizaciones nuevas producidas por Moana, pero esta vez fueron grabadas y emitidas por un altavoz.

En la segunda fase, para asegurar la novedad del sonido y, por lo tanto, la flexibilidad de la capacidad de imitación vocal, se puso a prueba a Wikie ante seis sonidos humanos. "Wikie tuvo éxito en la copia de todos los sonidos independientemente de que fueran producidos por un modelo de la misma especie, tanto en vivo como a través de un altavoz, o por un modelo humano", según el estudio. El animal, ahora es capaz de decir "hola" y "adiós", entre otras palabras.

Los resultados muestran que las orcas tienen capacidades imitativas "realmente sofisticadas" y apoyan la hipótesis de que los dialectos documentados en los cetáceos se pueden "adquirir y mantener por aprendizaje social y, más específicamente, por imitación". Aprender un comportamiento nuevo mediante la observación permite "la transmisión no genética de información" y constituye un posible vehículo de difusión y consolidación de las tradiciones culturales específicas de cada grupo.