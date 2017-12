Cómo vivir y envejecer bien con VIH

Aumentar la cantidad, la intensidad y la frecuencia de la actividad física. En adultos seropositivos, la actividad física puede mejorar la salud cardiovascular, reducir síntomas perturbadores como la fatiga, y mejorar la función cognitiva. En la población en general, reduce todo tipo de trastornos de salud crónicos, como la hipertensión, la diabetes y la depresión, pero todavía no se ha realizado un estudio clínico amplio sobre cómo influye en estas afecciones en el caso de adultos mayores con VIH. No obstante, también sabemos que la mayoría de los adultos seropositivos no practica con regularidad una actividad física intensa.