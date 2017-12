Casero, natural, 'light'... No se fíe, no son más saludables

EL COMBUSTIBLE de una dieta pésima lo componen tanto la necesidad como el desinterés. Productos económicos de calidad contrastada los hay en los mercados y tiendas de alimentación, y muchos principalmente en temporada. Aunque, como todos sabemos, requieren dedicación y tratamientos para ser mutados en elaboraciones apetecibles y variadas. Pero si no queremos, o no podemos, cocinar nosotros, la industria alimentaria, como un caracol al acecho, toma el relevo apoderándose del recetario tradicional para mantener en alto lo que en algún momento fue memoria colectiva. Hurgando en el vacío dejado por el anhelo de bienestar, se revela el producto promocional acicalado con el maquillaje de la tradición, la salud o la comodidad, para agradar al paladar general.

La lógica de las modas se apodera de las consignas que lucen en los estantes de las grandes superficies comerciales brindándonos productos a la medida de nuestra preocupación puntual. Si nuestra dificultad es económica, ahí están las ofertas y los mensajes promocionales con lemas como “Pack ahorro”. Si el problema es de falta de tiempo, las empresas nos brindan las IV y V gamas (vegetales procesados y platos preparados) listas para abrir y consumir. Si la inquietud fuera por el lado del cuidado del cuerpo, a la altura de los ojos estarán los estuches con los mensajes de “bajo en calorías”, “light”, “sin azúcar añadido” o “bajo en sal”, y en la versión quimifóbica, los tarros y paquetes con señuelos del tipo “sin colorantes ni conservantes”, “100% natural” o “sin aditivos”, disimulando en muchos casos dentro de su composición emulgentes, espesantes, gelificantes o reguladores de pH, indispensables para que estén ahí a ese precio.

Para los entusiastas de la imprecisa cultura de la comida “tradicional” también hay un repertorio de reclamos enlazados en una ristra de eslóganes como “receta de la abuela”, “casero”, “artesano”, “original”, “campesino” o “de churrería”, aunque todos sabemos que se fabrican en líneas de producción industriales. La moraleja es que todas las ideologías caben en el carro de la compra, desde la conciencia medioambiental del “kilómetro 0” o lo “eco” hasta los aristocráticos alimentos “premium”, en una permanente mutación de las empresas alimentarias y los reclamos publicitarios.

El intríngulis de la cuestión está en que el ensimismado consumidor o no sabe o no quiere saber lo que adquiere en realidad, y el marketing, en un ejercicio que desacraliza y devalúa la sinceridad, incorpora mensajes ambiguos e ideas aderezadas con dosis de ficción. Un ejemplo son las llamadas del tipo “ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario”, “fuente de proteínas” o “reduce los niveles de colesterol”, que también se podrían asignar a un plátano, un aguacate o un flan de huevo. De este modo, enriquecidos con una pequeña cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes, ácidos grasos, probióticos o fitoquímicos que se encuentran de manera habitual en una dieta equilibrada, los nuevos alimentos funcionales incrementan hasta en un 200% su coste en relación con un alimento convencional con características similares, quedando en muchos casos el valor añadido en el coste y no en los atributos que se le presuponen. También en el ámbito de la alimentación, la educación —o la ausencia de ella— es una fuente de desigualdad.

RECETA DE LA SEMANA:

Pimientos de piquillo en conserva INGREDIENTES (para cuatro personas) La limpieza de los botes: botes de conserva del mismo tamaño, si es posible. Los pimientos: 500 gramos de pimientos de piquillo. 4 dientes de ajo. 400 mililitros de aceite de oliva. 1 cucharada sopera de tomillo. 1 cucharada sopera de romero. 1 cucharada sopera de sal. Los botes de cristal. El embotado: los pimientos. Los botes de cristal con sus tapas. ELABORACIÓN 1. La limpieza de los botes: – Es necesario comprobar que los botes de cristal cierran herméticamente para evitar la entrada de agua al esterilizarlos. – Separar las tapas e introducirlas en una olla con agua. Llevar a ebullición y mantener durante 10 minutos. Dejar secar las tapas sobre un paño limpio. Introducir en el fondo de la olla un trapo y llenar de agua. Disponer los botes en la olla sobre el trapo. Llevar a ebullición y mantener durante 30 minutos. Dejar enfriar los recipientes sobre un trapo limpio. – Una vez embotados los pimientos, comprobar que los tarros están correctamente cerrados, para prolongar su vida útil lo máximo posible. 2. Los pimientos: – Precalentar el horno a 180 grados. – Lavar los pimientos y colocarlos sobre una bandeja de horno. Añadir un chorrito de aceite de oliva y sal. – Una vez que el horno haya llegado a la temperatura, introducir la bandeja y asar los pimientos durante 20 minutos a 180 grados. Dejar enfriar y retirar el pedúnculo, las semillas y la piel. – Colar y reservar el líquido de cocción que han soltado los pimientos. – En un cazo, servir el líquido de cocción de los pimientos, los dientes de ajo machacados, el tomillo y el romero. – Agregar los pimientos asados en el cazo y cubrirlos completamente con el aceite de oliva. – Confitar los pimientos durante 30 minutos a fuego bajo. Mover de vez en cuando el cazo con movimientos suaves y circulares. – Terminada la cocción, dejar enfriar. 3. El embotado: – Introducir los pimientos en los botes de cristal y seguidamente cubrirlos con el aceite donde se han confitado hasta el borde. Cerrar fuertemente y meter los botes nuevamente en un baño María durante 20 minutos. Así se hará el vacío en el interior del recipiente y el contenido se conservará de manera óptima. ACABADO Y PRESENTACIÓN. – Los pimientos se pueden comer solos o acompañados, en ensaladas o guisos, fríos o calientes, aprovechando su aceite para aliñar y cocinar.