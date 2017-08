El Titán Patagónico, el animal más grande que ha pisado la Tierra

Hace unos 100 millones de años, cuando en Sudamérica aún no existía la cordillera de Los Andes, el extremo sur del continente estaba poblado por dinosaurios gigantes. El más grande descubierto hasta ahora es el Patagotitan mayorum, un herbívoro de unos 40 metros de longitud, 20 metros de alto y 80 toneladas de peso. Perteneciente a la familia de los saurópodos, el Titán Patagónico tenía una cabeza pequeña, un cuello y cola larguísimos y se desplazaba con movimientos lentos. Cuatro años después de haber descubierto la nueva especie, los científicos confirman las grandes dimensiones del dinosaurio, lo bautizan y detallan sus características evolutivas en el último número de la revista Proceedings of the Royal Society of London.

La historia comenzó en 2013 en la estancia La Flecha, en la provincia patagónica de Chubut. Un peón rural avisó a los hermanos Mayo, dueños de las tierras, del hallazgo de un posible hueso de dinosaurio y se pusieron en contacto con el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), en Trelew. A ese resto inicial, un equipo del MEF sumó otros 200 durante largas jornadas de excavación. En total desenterraron los esqueletos parciales de seis ejemplares de Titán Patagónico.

Reconstrucción del Titán Patagónico en Trelew. D. Pol

"Lo más impresionante, además del tamaño, es la gran cantidad y el excelente estado de preservación de los restos", dice por teléfono José Luis Carballido, investigador adjunto del Conicet en el MEF y director del equipo que recuperó los restos, junto a Diego Pol. Entre los huesos desenterrados figuran dos considerados clave para poder calcular la longitud y el peso de estos saurópodos: el fémur, el hueso más largo del cuerpo, situado en la parte superior de las patas traseras, y el húmero, en las delanteras. "La forma más simple es medir la circunferencia del húmero y del fémur. Pero usamos también otra metodología, una reconstrucción tridimensional del esqueleto, agregando el tejido blando mediante programas de computación. Con ese volumen y la densidad de animales actuales se estima su peso", explica Carballido.

Las dos arrojaron resultados similares. Con un fémur de casi 2,40 metros, los Patagotitan mayorum medían de la cabeza a la cola unos 40 metros, es decir, algo más que tres contenedores marítimos uno detrás de otro. Sus 80 toneladas equivalen a 14 veces el peso del mayor animal terrestre de la actualidad, el elefante africano. Hasta que un nuevo hallazgo lo destrone, este saurópodo es el animal de mayores dimensiones que jamás ha pisado la Tierra. Le siguen de cerca otro titanosaurio que habitaron las mismas llanuras patagónicas, como el Puertasaurus y el Argentinosaurus. "Comparamos el volumen de vértebras similares en más o menos la misma posición y las del Patagotitan son un poco más grandes. Pero no podemos estimar el peso del Argentinosaurus porque no tenemos el fémur ni el húmero, solo hay restos fragmentarios", advierte el paleontólogo.

Una Patagonia más húmeda

¿Hay algún motivo que explique por qué los dinosaurios se volvieron gigantes en estas tierras? Los científicos aún no tienen una respuesta para este interrogante. "El porqué de su gran tamaño lo desconocemos, hubo eventos de gigantismo también en otros lugares. Sí se sabe que en el Cretácico medio hubo una serie de cambios climáticos que si bien no provocaron el gigantismo, al menos lo favorecieron para la superviviencia. Hubo un aumento de la temperatura a nivel global y la evolución de esta especie coincide con la diversificación de las plantas con flor (angiospermae), un recurso alimenticio nuevo y muy rico, que tal vez propició su crecimiento", responde Carballido.

En ese momento, la Patagonia era una región mucho más húmeda y verde que ahora. Según las evidencias encontradas en el lugar en el que desenterraron los esqueletos, los científicos infieren el paso cercano de un río y la existencia de árboles de gran altura. Ese paraíso en el que vivieron los reyes del planeta es hoy una zona árida e inhóspita, casi despoblada, en la que los animales mejor adaptados son las ovejas.