El programa educativo para el alumnado vulnerable que eliminó Rajoy lleva ahora el éxito académico a 3.000 colegios e institutos

El PROA+, el programa educativo del Gobierno para mejorar los resultados del alumnado vulnerable a través de medidas como los desdobles de grupos y las clases de refuerzo, está dando resultados. Un estudio encargado por el Ministerio de Educación a una consultora externa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, refleja que los más de 3.000 centros educativos que se han beneficiado del programa entre 2021 y 2024 han experimentado una mejora significativa en las principales variables que se asocian al éxito educativo: incremento del porcentaje de chavales que obtienen el título de la ESO, y reducción tanto de la repetición de curso como del absentismo escolar.

El programa proporciona recursos a los centros que lo solicitan y cumplen una serie de criterios para ser considerados desfavorecidos. Y estos los aplican en proyectos de mejora definidos por las propias escuelas e institutos dentro una serie de ámbitos fijados por Educación, como el apoyo al alumnado con dificultades, el refuerzo de las materias clave, la organización interna o el clima escolar.

Una forma habitual de utilizar el PROA+ consiste en hacer desdobles (partiendo los grupos ciertas horas a la semana en determinadas asignaturas, normalmente instrumentales, como matemáticas y lengua) o introducir la codocencia (dos profesores trabajando juntos en clase). Pero también hay centros que destinan recursos a la formación de su profesorado, ofrecer clases de refuerzo en horario extraescolar o poner en marcha iniciativas de mediación para solucionar conflictos entre el alumnado. Un incremento del rendimiento educativo cuando los centros cuentan con más recursos es lo esperable, evidentemente. Sin embargo, medir los resultados concretos es necesario para evaluar el diseño concreto de un programa y, llegado el caso, para defenderlo.

El programa fue creado originalmente con el nombre de Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA, sin el +) en 2005 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, del PP, lo suprimió en plena oleada de recortes educativos. Y el Ministerio de Educación lo reactivó de nuevo a principios de esta década, con Pedro Sánchez en el Gobierno. El Ministerio de Educación ha destinado a financiarlo 360 millones de euros (320 de los cuales procedían de los fondos europeos de recuperación) durante los tres primeros cursos de su reimplantación, del 2021-2022 al 2023-2024.

Comparativa de centros

El estudio que analiza los resultados del programa en este periodo ha sido remitido por el ministerio a Bruselas dentro del proceso de justificación del destino de los fondos. El documento toma 240 centros que se han beneficiado del PROA+ y compara su evolución con otros tantos que no han participado en el programa, pero cuyo alumnado tiene un perfil socioeconómico parecido y partía de resultados educativos no muy distintos ―aunque un poco mejores―. Para evitar el efecto pandemia, la investigación utiliza de punto de referencia el curso 2018-2019, que todavía no se vio afectado por el coronavirus. Y comparar los datos con los del 2023-2024.

El estudio muestra que los centros PROA+ elevaron la tasa de titulación en la ESO del 75,9% al 82,7% en dicho periodo. Es decir, casi siete puntos, mientras que el grupo de control lo hizo 2,2 puntos (del 79,8% al 82%). Antes de formar parte del programa, los chavales de los centros que participan en el mismo se graduaban menos que el grupo de control, mientras que ahora lo hacen ligeramente más. La tasa de incremento específico atribuible al PROA+ es de 4,6 puntos, asegura el informe.

El plan también ha mejorado la tasa de idoneidad ―el porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el curso correspondiente a su edad―, que se utiliza para ver el porcentaje de estudiantes que no ha repetido curso. En los centros PROA+, la tasa de idoneidad subió, en primaria, del 76,9% al 79,7% (2,8 puntos más), mientras permanecía prácticamente estable en el grupo de control (bajó dos décimas, hasta el 82,5%). El incremento de la idoneidad fue mayor en secundaria: en los institutos PROA+ creció 5,3 puntos, hasta el 77,6%, mientras en los que no estaban en el programa lo hizo 1,7 puntos (hasta el 77,8%). Así, unos y otros quedaron casi igualados.

Los centros beneficiarios también han logrado mejorar significativamente el absentismo escolar, según este trabajo. En primaria lo han reducido un 35%, hasta situarse en el 4,1% de su alumnado (en el grupo de control el descenso fue del 20%, hasta quedar en el 3,2% de sus estudiantes). En secundaria, el absentismo de los centros PROA+ ha bajado un 25% (hasta el 5,9%), mientras en los no PROA+ lo ha hecho un 13% (hasta situarse también en el 5,9%).

El informe también detecta un efecto positivo del PROA+ en otros aspectos de la vida escolar, como la convivencia y el liderazgo pedagógico de las direcciones. En este caso, sin embargo, la mejora respecto a los centros que no han participado en el programa es moderada. Y las conclusiones proceden de las respuestas de los responsables escolares a cuestionarios. Es decir, que se basa en su percepción y no en datos tan fácilmente cuantificables.

La consultora que ha elaborado el estudio, 2e, es la única elegida por la OCDE en España para llevar a cambio el llamado “PISA para centros educativos”. Se trata de una prueba que los centros pueden contratar y utiliza los mismos criterios y formatos que el Informe PISA ―la mayor evaluación internacional, organizada por la OCDE―, lo que les permite tanto observar la evolución de sus resultados como compararse con el desempeño de sistemas educativos enteros (países como España, o comunidades autónomas concretas). Fuentes del Ministerio de Educación afirman que recurrieron a una empresa externa para que fuera más imparcial. Una decisión que, añaden, ha sido bien recibida por la Comisión Europea.

El PROA+ se inscribe en el grupo de los planes de cooperación territorial, que Educación diseña y financia, y son ejecutados y definidos en sus detalles por cada comunidad autónoma. El programa continúa en marcha, con un presupuesto anual similar al de los cursos analizados en el informe, y el dinero sigue procediendo fundamentalmente de la UE, si bien ahora del Fondo Social Europeo.