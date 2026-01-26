Othman Ktiri (OK Mobility): “He viajado en plan mochilero a las islas Bijagós, en Ginea-Bisáu, solo para pescar”

El consejero delegado de la empresa de alquiler de coches no es un amante de los coches, pero sí se ha comprado un barco que “es el sueño de cualquier pescador”

Othman Ktiri, consejero delegado de OK Mobility, se considera una persona “normal: trabajadora y familiar”. Nacido en Casablanca (Marruecos) en 1979, estudió en París y fundó el grupo de alquiler y venta de coches que dirige y factura más de 500 millones de euros en Palma de Mallorca. Fue por amor. Después de conocer a la que luego se convertiría en su esposa: “Así descubrí Mallorca”, dice. También entró por azar en el sector del automóvil. Trabajaba en distribución hasta que se le cruzó Renault por el camino y descubrió que la venta de coches rent a car usados españoles procedentes del turismo podían venderse en el extranjero. Entonces fundó su primera empresa: Logicauto. Hasta que decidió montar su propia compañía de alquiler de vehículos.

Pregunta. ¿Tiene coche en propiedad o prefiere alquilarlo?

Respuesta. Tengo algún coche en propiedad y también alquilado a la empresa.

P. ¿Es coleccionista?

R. No soy coleccionista. Tengo pasión por el emprendimiento, pero por la automoción no mucho. Pienso que los coches es mejor usarlos que comprarlos.

P. ¿Cuáles son sus aficiones?

R. El deporte. He practicado mucho tenis y tenis de mesa. Y he competido. Ahora juego al pádel. Es mi disciplina deportiva, a la que intento dedicarme tres veces por semana para compensar el estrés. Además, me encanta pescar: cuando hay buena mar, salgo los fines de semana y hace unos meses viajé en plan mochilero a las islas Bijagós, en Ginea-Bisáu, solo para pescar. Y también me gusta el surf. La gastronomía es otra de mis aficiones. De hecho, realizo viajes temáticos alrededor de ella y también disfruto mucho cocinando, aunque tengo poco tiempo.

P. ¿Cuál es su plato estrella?

R. El virrey al limón.

P. Y si tuviera que elegir un restaurante, ¿cuál recomendaría?

R. El Beach Club Folies, que tengo con mi socia. Tiene unas vistas espectaculares y un superchef.

P. ¿Qué suele pescar?

R. Hago pesca de temporada en Mallorca. En mayo y junio es el atún. Si tienes la suerte de ir a pescar atún rojo y te pica uno es una experiencia memorable. Pueden pesar hasta 200 kilos. En septiembre se levanta la veda del raor, la llampuga y el verderol. Su pesca es muy divertida. Y, en invierno, tenemos pesca de fondo, de peces de roca como serranos y pajeles que es la que más me divierte porque es multiespecie y trae sorpresas.

P. ¿Tiene barco?

R. Sí. El primero que compré fue un barco hinchable en Decathlon. Luego, cuando empecé a tener algo de dinero, compré uno de 3,6 metros de eslora y 15 caballos. He ido mejorando. Ahora tengo un Boston Whaler, que es el sueño del pescador, un barco usado de 10 metros que acabo de comprar en Francia.

P. Dicen que no le gusta viajar en avión

R. Tengo una relación amor-odio con la aviación. La respeto mucho, pero cuando se mueve el avión no me gusta. El miedo al avión me ha condicionado, pero ahora viajo bastante a Madrid por trabajo. Amigos pilotos me han demostrado que los aviones son extremadamente seguros.

P. ¿Qué tal lleva el estrés?

R. Cuando llevas 20 años al frente de una empresa te haces muy resistente al estrés. Hace años, cuando estaba en la veintena tuve un episodio de burnout por el que me ingresaron en el hospital tres días y a los 30 tuve otro. Ahora me anticipo y sé qué hacer y lo llevo bien.

