Nacho Barrau (Ona Hotels): “Busco patrocinador para un equipo de ‘car cross”

Nacho Barrau (Binefar, Huesca, 40 años) estudió para piloto comercial, pero cuando terminó decidió cambiar a Administración y Dirección de Empresas. Trabajó para otros, emprendió y terminó volviendo a la empresa familiar (Ona Hotels, que tiene medio centenar de establecimientos en propiedad o gestión) que ahora dirige.

Pregunta. ¿Los pilotos de avión ganan bastante, no se arrepiente?

Respuesta. Podría haber tenido una vida cómoda, pero a mí no me ha motivado el dinero, sino el reto, el seguir creciendo.

P. ¿Qué aficiones tiene?

R. Me gustan los coches, me he metido en car cross. Corro algunas pruebas del Campeonato de España y quiero crear un equipo con los amigos para organizar mejor las carreras. A ver si conseguimos algún patrocinador.

P. ¿Es peligroso?

R. Digo siempre que es 100 veces más peligroso un coche normal. Aquí vas atado, con mono ignífugo, casco, barras antivuelco… El máximo de velocidad es 120. En la última prueba en mi pueblo un chaval dio cinco vueltas de campana, y dos semanas después volvió a competir, no le pasó nada.

P. ¿Qué más le gusta?

R. Esquiar, es una buena forma de desconectar. Los fines de semana tratamos de ir al pueblo (Binefar) o a la montaña. A mi hijo le encanta. A veces también nos escapamos a Liri (Castejón de Sos, Huesca), que está cerca de Cerler.

P. ¿Cómo es un día normal de trabajo?

R. Me levanto entre cinco y media y seis de la mañana, me voy al gimnasio, desayuno con mi hijo, lo llevo al colegio. A las nueve estoy en la oficina y a las siete o siete y media me voy para casa.

P. ¿Un lugar para vivir?

R. Barcelona. Siempre me ha gustado, aunque una de las cosas que me ha ayudado es haber nacido y crecido en un pueblo.

P. ¿Qué tal lleva el turismo en Barcelona?

R. Más que el turismo creo que hay un problema de seguridad. El otro día en un paseo por la Mercé vimos tres atracos. Hurtos de tirón. Eso es algo que ha empeorado.

P. ¿Y el turista ha empeorado las condiciones de vida de los locales?

R. Creo que le echamos la culpa al turista pero el problema real es que la gente que vive en el centro se ha visto obligada a irse por el precio de los alquileres. Eso es no es culpa de los pisos turísticos, sino de no haber promovido vivienda. En Barcelona llevo 22 años, y siempre ha habido gente [visitantes] en el centro. La gran molestia es el incremento de los precios de alquiler.

P. ¿Qué le da equilibrio?

R. Descansar bien, comer bien (no puedo comer bollería porque soy intolerante a la lactosa), aprovechar el fin de semana, estar con amigos y el deporte. Me había costado volver a hacer deporte desde la covid y ahora lo necesito.

P. ¿Una debilidad?

R. No soy capaz de desconectar al 100% en mi tiempo libre por el móvil. También soy inconformista, algo que puede estar en la frontera de ser una debilidad o una fortaleza.

P. Su padre es el presidente del grupo que dirige. ¿Es fácil trabajar con la familia?

R. Como todo, tiene ventajas y desventajas. Una es la confianza, pero también están los roces. Si las personas son válidas es bueno, porque están completamente implicadas.

P. ¿Qué le preocupa?

R. El cambio climático, tanto a nivel personal como profesional. España es el destino número 1 del mundo a nivel turístico. Tenemos toda la infraestructura, una magnífica planta hotelera, pero si esto se vuelve invivible… en julio y agosto no vendrá nadie.

P. ¿Se considera una persona feliz?

R. Sí, tengo el lema de que ser feliz es gratis, depende de la actitud.

