El Banco Sabadell repartió 1,8 millones para su presidente y 4,8 para el consejero delegado en el año de la opa

El año en el que el Banco Sabadell logró salvar la opa hostil que le había lanzado el BBVA dejó una sensación de satisfacción generalizada entre el equipo de dirección de la entidad, pero remuneraciones desiguales para los dos máximos responsables del banco. El presidente Josep Oliu recibió una retribución total de 1,85 millones de euros en 2025, un 3,9% menos que el año anterior. El consejero delegado de la entidad catalana, César González-Bueno, que agota las últimas semanas en el cargo, obtuvo 4,8 millones de euros, un 45% más que en 2024. González-Bueno, que hace dos semanas se encargó de presentar los resultados económicos del último ejercicio, será relevado por Marc Armengol antes del verano.

La remuneración de Josep Oliu, que es presidente no ejecutivo, permanece estable a excepción de la parte vinculada a los diferidos generados mientras desarrolló sus funciones ejecutivas (hasta 2021), que cada vez son menores. En concreto, Oliu percibió 1,66 millones de euros en metálico, correspondiente a 1,6 millones a su remuneración fija (sin cambios desde 2021), 34.000 euros en dietas, así como 19.000 del variable a corto plazo y 13.000 del variable a largo plazo diferidos generadas mientras desarrolló sus funciones ejecutivas. Asimismo, su remuneración total incorpora 188.000 euros por la revalorización de su retribución devengada en acciones.

El consejero delegado, César González-Bueno, obtuvo 4,81 millones de euros en 2025 (+45,33%), de los que recibió 2,77 millones de euros en metálico. El componente en metálico se compone de 2 millones en concepto de sueldo, 100.000 de remuneración fija, 400.000 euros de variable a corto plazo y 239.000 de variable a largo plazo, mientras que el resto procede de su retribución en especie, previsión social y dietas. Asimismo, incorpora 1,99 millones de euros por la revalorización de su retribución devengada en acciones. “El año 2025 ha sido un año de mucha turbulencia, pero ha sido un buen año”, destacó César González-Bueno durante la última presentación de resultados anuales del Sabadell.

El incremento observado en la remuneración de González-Bueno se explica por el incremento del 15% del sueldo ya anunciado el ejercicio anterior; por el variable diferido generado en años precedentes; y por la revalorización de las acciones que recibe como parte de su retribución. El consejo de administración de Banco Sabadell percibió una retribución ordinaria total de 11,09 millones de euros en 2025, que representa un incremento del 20,9% en términos interanuales.

El pasado 6 de febrero, el banco vallesano dio cuenta de sus resultados correspondientes al ejercicio 2025. Alcanzó un beneficio neto de 1.775 millones en 2025, un 2,8% menos que el año anterior. Lo concretó César González-Bueno durante una comparecencia en la sede corporativa de la entidad en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y que estuvo marcada por el anuncio de su despedida del banco. Su relevo lo tomará Marc Armengol, hasta ahora al frente de TSB, la filial británica que el Sabadell vendió el año pasado al Banco Santander por más de 3.000 millones de euros.

González-Bueno subrayó que su marcha del banco ha sido pactada y que nunca se ha perdido la relación de cordialidad con el presidente Josep Oliu.El banco tiene “crecimientos muy sanos”, celebró el aún consejero delegado, que insistió en la idea que, pasados los agobios de la opa, el Sabadell se encuentra en un buen momento de forma.