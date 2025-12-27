Año de cambios entre los 20 más ricos del mundo con Elon Musk (casi) imbatible en cabeza

Año de movimientos, aunque sin caras nuevas, en la lista de las 20 personas más ricas del mundo. Repiten todos los que estaban al acabar 2024, pero con ciertas posiciones intercambiadas, especialmente en los primeros puestos. Y solo uno de los 20 integrantes ha visto cómo su fortuna se ha mermado. Así que 2025 se puede calificar sin duda como un buen año para los multimillonarios que componen este ranking elaborado con los datos de Bloomberg actualizados a fecha 26 de diciembre. Un año más, los titanes tecnológicos vuelven a acaparar los primeros puestos: Elon Musk, fundador de Tesla; Larry Page, presidente de Google; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Larry Ellison, fundador de Oracle; Sergey Brin, cofundador de Google y Mark Zuckerberg, de Meta, son las seis personas más ricas del mundo. Únicamente un español, Amancio Ortega, fundador de Inditex, está en el listado, en el puesto 13.

Elon Musk se sitúa un año más en el trono, aunque lo perdió brevemente. A la fortuna del fundador y consejero delegado de Tesla y SpaceX no le sentó bien su trabajo en la administración de Donald Trump, un puesto en el que estuvo rodeado de polémicas que acabaron afectando a su imagen y a la de su empresa de coches eléctricos. La bajada de ventas de vehículos repercutió en las acciones de la compañía, de la que posee alrededor del 12,5%.

Pero tras abandonar la Casa Blanca, la fortuna de Musk en los últimos meses no ha hecho más que crecer, y ya es la primera persona que supera los 600.000 millones de dólares de riqueza. En concreto, tiene 645.000 millones, frente a los 468.000 millones del año pasado. La espectacular subida es gracias, en gran parte, al rebote en Bolsa de Tesla y a que SpaceX, de la que posee en torno al 42% según distintos medios especializados, alcanzó los 800.000 millones de dólares en su última valoración hace pocos días. No se descarta que Musk pronto bata la barrera de los 700.000 millones e incluso alcance el billón de dólares. En este año que termina, el 75% de los accionistas de Tesla aprobó pagar a su fundador un sueldo de casi un billón de dólares en acciones para que dirija la compañía durante la próxima década, siempre y cuando cumpla una serie de objetivos. Y además hay planes de sacar Space X a cotizar en Bolsa, una colocación que puede batir récords históricos, por su magnitud y por la expectación creada, y que puede aumentar aún más las arcas de Musk.

En el resto de posiciones del podio sí que hay cambios. La segunda posición la ocupa este año Larry Page, que sube desde la sexta. La fortuna del cofundador de Google ha aumentado de 173.200 millones a 270.100 millones, ayudada por el buen comportamiento en Bolsa en los últimos meses del gigante tecnológico, especialmente tras la presentación de la nueva versión de su modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.0.

La tercera persona más rica del mundo es Jeff Bezos, que cae un puesto a pesar de aumentar su fortuna de 245.900 millones a 254.600 millones. Este año, el fundador de Amazon ha sido protagonista de muchas noticias por su millonaria boda en Venecia celebrada en verano. En otoño, la empresa que fundó anunció el despido de unos 14.000 empleados de su plantilla corporativa, después de presentar unos resultados del tercer trimestre en el que se apuntó un beneficio neto de 21.187 millones.

En la cuarta posición repite Larry Ellison, que fue la persona que arrebató brevemente en septiembre el liderazgo a Musk debido a la fuerte subida en Bolsa de Oracle, la compañía que fundó y de la que posee alrededor del 40%. En una jornada, las acciones de la firma llegaron a dispararse un 36,1% hasta su máximo histórico de 328 dólares, tras hacer públicas las previsiones de crecimiento para los próximos años de su negocio de almacenamiento en la nube, que se verá impulsado por la IA. La fortuna de Ellison alcanzó en ese momento los 393.000 millones, pero desde entonces se ha desinflado, a la par que la valoración de Oracle, hasta los 251.400 millones. El nombre del magnate ha saltado en estos días a los titulares por la opa hostil que Paramount, dirigida por su hijo David Ellison, ha lanzado sobre Warner Bros, después de llegar esta última a un acuerdo de venta con Netflix. Una guerra en el audiovisual estadounidense que aún está lejos de terminar.

Hasta el quinto puesto se aúpa, desde el séptimo, Sergey Brin, cofundador de Google, que pasa de tener 163.000 millones a 251.100 millones. Le sigue Mark Zuckerberg, que pierde tres posiciones. El fundador de Meta, matriz de Facebook, aumentó su fortuna de 213.400 millones a 235.800 millones.

Lejos del primer puesto que llegó a ocupar se encuentra ahora Bernard Arnault, que sigue siendo el europeo más rico del mundo. El empresario francés, que tiene casi la mitad de Louis Vuitton Moët Hennessy, el mayor grupo de lujo del mundo, este año no ha visto reducirse su fortuna, como ocurrió en 2024. En 2025, ha pasado de poseer 176.400 millones a 204.700 millones, gracias a un mejor desempeño del sector del lujo por la fortaleza del mercado estadounidense y el retorno de los consumidores chinos.

La octava posición está en manos de Steve Ballmer y sus 169.800 millones, frente a los 151.900 millones del año pasado. El ex consejero delegado de Microsoft sube un puesto ayudado por la buena marcha de la tecnológica en los últimos meses. En su primer trimestre fiscal, que comienza el 1 de agosto, ganó 27.7000 millones, un 12,4% más que en el mismo periodo de 2024.

Jensen Huang, consejero delegado y cofundador de Nvidia, sigue la escalada que comenzó en 2024 impulsado por el desarrollo de la IA, aunque este año la subida ha sido menor, solo tres puestos, hasta el 9, cuando en el anterior ranking saltó 17 escalones. Su fortuna ha pasado de 122.200 millones a 156.200. El ejecutivo tecnológico vivió una jornada negra el pasado enero cuando vio esfumarse 20.100 millones de su fortuna por la fuerte caída en Bolsa de la empresa de chips para IA tras la irrupción de la china DeepSeek con un modelo aparentemente más barato. Desde entonces, la firma se ha ido recomponiendo, con periodos en los que ha llegado a doblar su valor, y otros en los que las acciones han sufrido un poco más.

El top diez lo cierra un viejo conocido de este ranking, Warren Buffett, que lleva dos años en la misma posición y casi toda la vida siendo rico. El inversor, de 95 años, anunció por sorpresa en mayo que deja su puesto de consejero delegado de Berkshire Hathaway al acabar este año, en el que su fortuna ha pasado de 143.600 millones a 150.700 millones.

Repite también puesto, el 11, Michael Dell, fundador de la empresa fabricante de ordenadores que lleva su apellido, que en 2024 subió cinco posiciones y vio aumentarse más su fortuna que en este, que ha pasado de 128.500 millones a 141.300 millones. Otros habituales de la lista son los hermanos Walton, herederos del imperio Walmart. En la posición 12 está Jim, con 136.400 millones, mientras Rob repite en el 14 con 133.700 millones y Alice hace lo propio en el 15 con 133.000 millones. Entre esta familia de millonarios se cuela, en el puesto 13, el español más rico, Amancio Ortega. El fundador de Inditex sube 3 escalones y pasa de 101.700 millones a 135.600 millones. El gigante textil, del que el empresario posee el 60% del capital, registró el 18 de diciembre su máximo histórico en Bolsa al alcanzar un valor de 175.000 millones de euros, después de presentar unos resultados del tercer trimestre que estuvieron por encima de todas las previsiones.

Hasta el puesto 16, desde el 8, ha caído Bill Gates, el único de los multimillonarios de la lista que ha visto descender su fortuna de los 161.900 millones del año pasado a los 117.800 millones de ahora. Sus ganancias ya no dependen de Microsoft, la empresa que fundó y de la que solo posee un 1%, sino de Cascade Investment, con la que tiene participaciones en otras firmas cotizadas, así como en activos inmobiliarios y energéticos.

Por su parte, Carlos Slim sube una posición, de la 18 a la 17, en un año en el que ha incrementado su patrimonio de 81.900 millones a 112.000. Con estas cifras, el magnate mexicano de las telecomunicaciones y dueño de América Móvil, es la persona más rica de América Latina. Un puesto baja Mukesh Ambani, mayor accionista de la india Reliance Industries, a pesar de que su fortuna creció de 91.300 millones a 107.200 millones en un año. Por contra, sube una posición (19) Françoise Bettencourt, la francesa heredera de las acciones que su madre, Liliane Bettencourt, poseía en el grupo L’Oréal. Ha visto incrementarse su fortuna de 74.600 millones a 92.200.

El ranking lo cierra una figura que llegó a colocarse en el podio en 2022. Cuando Gautam Adani, fundador de la firma india Adani Group, estaba en el olimpo de los ricos con 121.100 millones, la firma de inversión Hindenburg Research le acusó de cometer fraude contable y manipulación de las cotizaciones de sus filiales. Aunque una investigación del Tribunal Supremo de la India concluyó que las acusaciones no eran creíbles, la fortuna del empresario nunca volvió a niveles similares. Ahora se sitúa en 84.500 millones frente a los 76.900 del año pasado.