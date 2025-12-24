Elon Musk acelera en la OPV de SpaceX y presume del fuerte crecimiento de su negocio de internet satelital

Elon Musk ya trabaja en la salida a Bolsa de SpaceX, su start-up de servicios espaciales, en 2026. Una operación en la que la compañía podría superar los 1,5 billones de dólares (casi 1,28 billones de euros) de valoración, convirtiéndose en la mayor OPV de la historia. De momento, la empresa está presumiendo del fuerte crecimiento de Starlink, su negocio de acceso a internet vía satélite, para atraer a los inversores, siempre interesados en los proyectos industriales y tecnológicos del magnate.

Así, Starlink acaba de anunciar que ha alcanzado los nueve millones de clientes activos con internet de alta velocidad repartidos en 155 países. La cifra supone una aceleración del crecimiento, puesto que la firma había alcanzado los ocho millones de usuarios en noviembre y los siete millones en agosto. La firma está incorporando más de 21.200 nuevos clientes diarios desde que alcanzó los ocho millones, con una tasa de crecimiento del 49,3% por encima de la registrada durante el mes anterior.

Con este crecimiento, Starlink puede convertirse en un nuevo rival de las telecos tradicionales, ya muy penalizadas por la presión de la competencia, especialmente en las zonas con peores infraestructuras terrestres. SpaceX ha hecho, además, un gran esfuerzo financiero durante este año para reforzar su posición, al destinar cerca de 20.000 millones de dólares a comprar espectro de telefonía móvil en EE UU, propiedad de Echostar.

La compañía de Elon Musk podría afrontar la competencia durante 2026 de Amazon, que ultima el lanzamiento de los servicios comerciales de acceso a internet de su filial Leo (antigua Kuiper). No obstante, Starlink va por delante de la empresa fundada por Jeff Bezos, gracias a sus más de 9.000 satélites, que podrían llegar a 10.000 durante el próximo año. Leo cuenta con cerca de 180 satélites ya en órbita, con el objetivo de alcanzar los 3.000.

Además, SpaceX ha batido este año su propio récord de lanzamientos de cohetes, con más de 170, convirtiéndose en un líder global. De ellos, 165 correspondieron a su cohete Falcon 9, en su mayoría para el despliegue de Starlink, y cinco misiones a pruebas de Starship, el vehículo gigante totalmente reutilizable diseñado para las futuras misiones a Marte y la Luna.

La empresa sigue reforzando sus instalaciones. Según publica la prensa estadounidense, la administración Trump está considerando un acuerdo para transferir 775 acres del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle Bajo del Río Grande a SpaceX para expandir su base Starbase en Texas. A cambio, la empresa cedería 692 acres de su propiedad al Gobierno de EE UU.

Lo cierto es que el mercado está muy pendiente de los movimientos de SpaceX en su camino hacia la Bolsa. La empresa cerró recientemente una operación de venta de acciones por parte de empleados con una valoración de 800.000 millones de dólares, por encima de los 400.000 millones establecidos en la anterior transacción similar, realizada el pasado verano. Además, SpaceX pasaba a ser la start-up más valiosa del mundo por delante de OpenAI, valorada en 500.000 millones, y Anthropic, con un valor de 350.000 millones. Esta valoración, además, ha consolidado a Elon Musk como el hombre más rico del mundo, cuya fortuna podría superar el billón de dólares con la citada OPV.

Con la salida a Bolsa, la firma podría captar más de 30.000 millones de dólares, por encima de los fondos captados por Aramco en su debut en el mercado en 2019. Estos recursos se destinarían a financiar los ambiciosos proyectos para los próximos años, entre los que figuran las citadas misiones a Marte y la Luna. En este último caso, la empresa contempla la construcción de una base.

En el proceso de salida a Bolsa, SpaceX está trabajando en la contratación de la entidad colocadora. Según Reuters, Morgan Stanley en la favorita, por delante de Goldman Sachs y JP Morgan.

Los inversores van a estar muy pendientes de la evolución financiera de la empresa. SpaceX va a cerrar este año con unos ingresos cercanos a 15.000 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar en 2026 un rango de entre 22.000 y 24.000 millones de dólares.