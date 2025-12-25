Los milmillonarios consejeros de Nvidia exprimen el ‘rally’ en Bolsa y disparan la venta de acciones

Los consejeros y altos directivos de Nvidia están exprimiendo la subida de la acción en Bolsa que ha llevado al gigante de los chips de IA a convertirse en la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, con más de 4,4 billones de dólares. Y es que la revalorización bursátil de la empresa, que se dispara un 30% este año y un 1.300% en el último lustro, hasta los 184 dólares (en octubre llegaron a cotizar en 212 dólares), ha convertido a los consejeros en milmillonarios. Así, durante la primera quincena de diciembre, ejecutivos y consejeros han vendido títulos de la empresa por más de 190 millones de dólares (unos 161 millones euros). Durante los últimos tres meses, han superado los 550 millones con estas operaciones.

Entre las últimas operaciones, Harvey Jones, consejero de Nvdia desde 1993, comunicó la pasada semana que había vendido 250.000 acciones por cerca de 44 millones de dólares. En este caso, el precio de venta rondó los 177,3 dólares por acción. Jones era propietario de estas acciones desde 1997, dos años antes de la salida a Bolsa de Nvidia. El directivo todavía posee más de siete millones de acciones de la compañía, que tendrían un valor próximo a 1.280 millones de dólares.

Apenas unos días antes, el también consejero de Nvidia, Mark Stevens, vendió 350.000 títulos en el mercado por más de 63,6 millones de dólares. En junio pasado, había colocado más de un millón de títulos, por 150 millones, dentro de un plan para vender acciones por hasta 550 millones.

Stevens es el segundo mayor accionista individual de Nvidia, solo por detrás del consejero delegado, Jensen Huang, con cerca de un 0,20% del capital, cuyo valor de mercado actual ronda los 9.800 millones de dólares.

También el veterano inversor y consejero de Nvidia desde 2005, A. Brooke Seawell, vendió 12.700 acciones del grupo a principios de diciembre por cerca de 2,3 millones de dólares. En el mes de julio, había vendido títulos por 24 millones. Según los rankings que elabora Bloomberg, Seawell mantiene una participación del 0,01% del capital.

En esta línea, a mediados del verano, el consejero Tench Coxe, en el puesto desde 1993, vendió acciones por 142 millones de dólares. El directivo es el tercer accionista individual de la empresa, con un 0,13% del capital, valorado en más de 5.600 millones.

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha mantenido una estrategia activa en este ámbito, casi en paralelo a las numerosas operaciones anunciadas por la firma con compañías como OpenAI, Intel, Nokia o Anthropic, entre otras, y que han sacudido la industria tecnológica. En noviembre, el ejecutivo completó un plan de venta de acciones planificado previamente, puesto en marcha en junio de este mismo año, por un importe superior a 1.000 millones de dólares. Pese a las ventas, Huang se mantiene como quinto accionista de la empresa, con un 3,34% del capital, cuyo valor de mercado actual ronda los 150.000 millones de dólares, que sitúan al directivo en el Top-10 de hombres más ricos del mundo.

También la directora financiera, Colette Kress, comunicó el 12 de diciembre la venta de 50.500 acciones de Nvidia, por alrededor de nueve millones de dólares. En su caso, el precio fue de 178,11 dólares por título. Durante el segundo semestre, la ejecutiva ha colocado acciones por cerca de 53 millones. Según los rankings que elabora Bloomberg, Krees cuenta con una participación de 4,97 millones de títulos, equivalentes al 0,02% del capital, cuyo valor de mercado ronda los 914 millones.

En la misma línea, Debora Shoquist, vicepresidenta de Operaciones, vendió más de 229.000 acciones entre el 10 y el 12 de diciembre, por más de 41 millones de dólares. La ejecutiva posee todavía 1,9 millones de acciones, que tienen un valor de 349 millones.

En términos generales, estas operaciones se realizan, de forma habitual, dentro de los planes establecidos por la Regla 10b5-1, que permiten la venta de un número determinado de acciones durante un periodo de tiempo ya fijado. De esta forma, los participantes quedan fuera de las posibles acusaciones de uso de información privilegiada.