Consumo multa a Airbnb con 64 millones por permitir anuncios de viviendas turísticas sin licencia

El Ministerio de Consumo ha anunciado este lunes una sanción de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por permitir que se coloquen en su portal anuncios de viviendas que carecen de licencia. La multa, que equivale a seis veces el beneficio ilícito que habría obtenido la compañía, sigue a la apertura de un expediente sancionador por este motivo, tras el cual se ha confirmado que la firma no ha puesto los obstáculos requeridos a los propietarios que no disponen de licencia. Tampoco ha evitado que otros coloquen números de registro falsos o incorrectos.

Ahora, Airbnb deberá rectificar dichos incumplimientos y eliminar los contenidos ilícitos. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

Las infracciones de la normativa de consumo —identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución— han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.

El Ministerio también ha identificado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionada con 10.000 euros. Asimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Por último, se ha apuntado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor —dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente—, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.

En la recta final de este año, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto diversas sanciones. En noviembre multó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas —Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea— por prácticas abusivas como el cobro por el equipaje de mano que se sube a la cabina de viajeros; los cargos por la reserva de asientos contiguos cuando se viaja acompañado de menores o personas dependientes; falta de transparencia precontractual sobre el precio final del servicio, y prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos.

El mes pasado también anunció una nueva tanda de sanciones, por un valor total de 33 millones de euros, a 26 operadores de juego online, entre ellos Codere, acusados de infracciones graves de la normativa vigente. Y la semana pasada fue el turno de la firma inmobiliaria Alquiler Seguro, castigada con 3,6 millones por vulnerar los derechos de los consumidores y sacar provecho de su posición dominante de mercado.