El Gobierno relaja en dos décimas los objetivos de déficit de las comunidades para 2020

El Gobierno ha acordado relajar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Hacienda ha decidido aplazar a 2022 la estabilidad presupuestaria de las regiones, que estaba fijada para este año según la senda diseñada por el anterior Ejecutivo del PP que sigue en vigor. Para este año, la meta será del 0,2%, dos décima más que la anterior. El año que viene los números rojos de las autonomías no deberán superar el 0,1% y el objetivo del 0% se desplaza hasta 2022 y se mantendrá en 2023.

Este viernes por la tarde está previsto que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se reúna con los consejeros de Hacienda regionales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir temas de financiación autonómica y dar a conocer la senda de déficit y el techo de gasto para este año y el periodo 2019-2023. Esta hoja de ruta, que supone el paso previo para el diseño de unos nuevos Presupuestos, tendrá que ser ratificada después por las Cortes.

Las comunidades también exigen que Madrid les devuelva los 2.500 millones de euros de IVA que les corresponden por el ejercicio de 2017 y que Hacienda no les ingresó. Aunque este tema no esté incluido en el orden del día de la reunión, los Ejecutivos regionales tienen intención de poner el asunto encima de la mesa y reclamar el dinero que no recibieron a causa de un cambio en el sistema de liquidación que se acometió ese año.

El Gobierno ya había dejado claro que relajaría los objetivos de déficit para este año y los siguientes. Actualmente, se ecuentra atrapado en el corsé presupuestario diseñado para 2018 por el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. Estas cuentas fueron prorrogadas después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lograra aprobar unos nuevos Presupuestos y siguen en vigor.

Las metas fijadas en la senda diseñada por el PP se alejan mucho de todas las previsiones, tanto del Gobierno como de las principales casas de análisis y organismos internacionales. Para 2019, el objetivo para el conjunto de las Administraciones Públicas fijado en los Presupuestos de Cristóbal Montoro se situaba en el 1,3%, y en el 0,5% para 2020. Los pronósticos lo sitúan por encima del 2% para ambos años, aunque el actual Gobierno, en el plan presupuestario enviado a Bruselas el pasado octubre, confiaba en rebajarlo al 1,7% en 2020.