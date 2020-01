Torres asegura que no hay “ninguna posibilidad” de que le impliquen en el caso BBVA-Villarejo

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, está seguro de que no existe "ninguna posibilidad" de que se le exijan responsabilidades en la investigación judicial que desarrolla la Audiencia Nacional sobre los servicios prestados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo al banco, según ha declaró durante la presentación de resultados empresariales de 2019.

El BBVA ha obtenido un beneficio de 3.512 millones en 2019, lo que supone un 35% menos que el ejercicio anterior. El motivo es que ha tenido que reducir el valor contable de su filial en Estados Unidos con una carga de 1.318 millones. Además, no contó con las plusvalías que tuvo en 2018 por la venta de la filial de Chile.

"Respecto a mi persona, puedo hablar con total claridad. No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener responsabilidad por estos asuntos", ha afirmado el directivo, quien admitió, que pese a todo, estará de acuerdo con "lo que decida el juez".

Sin embargo, a diferencia de la presentación de resultados del año anterior, cuando dijo que él creía en la inocencia del expresidente Francisco González, ahora Torres no se ha pronunciado. "No debo hacerlo sobre personas que están bajo investigación judicial", explicó. También indicó que si el juez le imputara, no tendría que dimitir de la presidencia de manera automática. "Eso no es un automatismo; habría que ver la idoneidad de cargo, pero no tengo ninguna conexión con los hechos", añadió.

Torres dijo que el banco ya ha declarado todo lo que sabía al juez, cuando fue imputado como persona jurídica, a través del informe de investigación forense y de la declaración de su responsable jurídico, que estuvo 14 horas en el juzgado. "Ya hemos transmitido que el banco no es responsable en este asunto, que es inocente y por eso estamos tranquilos", apuntó.

Levantamiento del secreto del sumario

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que solicita el levantamiento del secreto de actuaciones de la investigación de los contratos del BBVA con Villarejo que sigue en prisión provisional.

Ante esta circunstancia Torres ha declarado este viernes que desea que se esclarezcan los hechos "cuanto antes" porque eso "quizá significa que se acerca el final de la instrucción y el esclarecimiento de los hechos. The sooner, the better" (cuanto antes, mejor)", ha comentado. Preguntado por si temía problemas cuando se conozcan las informaciones que contiene el sumario sobre la relación del BBVA con Villarejo y la actuación del banco durante la elaboración del informe forense, comentó que lo importante es "la investigación judicial". No aclaró que el BBVA hará publica su investigación interna, abierta en junio de 2018 y todavía sin cerrar, como había sugerido: "Haremos lo que digan los abogados".

En cuanto a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de pedir al BBVA y después a la Audiencia Nacional el informe forense, una noticia que trascendió en diciembre, el presidente de BBVA ha explicado que el banco no se lo entregó "porque está bajo secreto de sumario", pero, a pesar de todo, mantiene una relación "intensa y fluida" con sus supervisores, con los que siempre comparte "toda la información".

Torres no ha querido aclarar si el expresidente Francisco González podría recuperar la presidencia de honor del banco, que dejó temporalmente, y ha afirmado que el caso Villarejo no ha tenido ningún impacto en el negocio ni en los índices de reputación que utiliza el banco ni en la captación de clientes. Añadió que en la presentación de resultados ante los analistas hubo más de 30 preguntas y ninguna ha hecho referencia al caso BBVA-Villarejo, pese a que algunas agencias de calificación de riesgos han indicado que el problema podría afectar a la entidad.

No obstante, según los índices de reputación de la firma especializada Merco en 2018 el BBVA ocupaba el cuarto puesto del ranking y en 2019 pasó al décimo puesto. Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno pactara con el PNV la vuelta de consejeros vascos al banco o que se propiciara una fusión, Torres comentó: "Pasó aquella época en la que eso podía ocurrir, si es que alguna vez existió".