El Consejo de Ministros aprueba este martes la subida del 2% del sueldo de los funcionarios

El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana la subida de sueldo de los funcionarios. El incremento será del 2% y forma parte de último aumento anual fijo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos de trabajadores públicos a comienzos de 2018. Con esta decisión, Pedro Sánchez cumple con el compromiso que adquirió antes de acabar el año de dar luz vez a la actualización de las pensiones y las remuneraciones de los funcionarios cuando dejara de estar en funciones, según ha adelantado El Mundo y confirman fuentes del Ejecutivo.

“A la mayor brevedad posible”. Con esta expresión, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, reiteraba por carta a los sindicatos el pasado viernes que entre los planes del Gobierno estaba subir el sueldo de los funcionarios rápido. No daba el detalle del cuándo. Pero esa incógnita ya está despejada: será este martes. En la misiva, también confirmaba otro compromiso: el incremento tendría “efectos retroactivos”, es decir, aunque se apruebe este martes 21 de enero será como si estuviera en vigor desde el pasado 1 de enero.

Tras pérdidas de poder adquisitivo que llegaron a superar el 20%, hace casi dos años el entonces responsable de Función Pública, Cristóbal Montoro, firmó un acuerdo con los representantes de los funcionarios para que estos recuperaran poder adquisitivo entre 2018 y 2020. Según el texto, el incremento durante este periodo podía llegar hasta el 8,5%.

No obstante, viendo las previsiones económicas no parece que vaya a alcanzarse esa mejora. El pacto fijaba incremento fijos del 1,75% en 2018, del 2,25% en 2019 y del 2% en 2020. A este último porcentaje podría añadiría una subida adicional si la economía llegara a crecer por encima del 2%. Pero este mismo lunes el FMI ha pronosticado un crecimiento del 1,6% para España este año. No obstante, la subida al final del año nunca podría ser menor del 2,3%.

