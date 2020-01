Bruselas se abre a ser flexible con España pero avisa de que vigilará el gasto público

España rechaza el reparto de dinero que propone la Comisión Europea para el Fondo para la Transición Justa, que busca destinar fondos a zonas que deberán reconvertirse a causa de las medidas para hacer frente al cambio climático, como antiguas regiones mineras. Con la distribución actual, a España le corresponderían 307 millones de los 7.500 millones que la Comisión destinaría. “Lo vemos muy verde pero no muy justo por el momento”, afirmó la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. “España apoya de manera muy clara y decidida el fondo verde de transición justa, pero estamos un poquito preocupados”, añadió.

Calviño puso énfasis en que ese reparto debía ser “justo” entre los países. La ministra está especialmente preocupada por dos asuntos: primero, que no se fomente la competencia desleal entre países, y segundo, que no se premie a Estados que no se esmeren en la transición ecológica. "Es importante que los distintos mecanismos generen los incentivos adecuados, es decir, que no se remunere a países que a lo mejor tienen un menor compromiso con esta transición ecológica", afirmó la ministra. El país que más fondos se llevará es Polonia (2.000 millones), que sigue resistiéndose a comprometerse a descarbonizar su economía para 2050.