Andalucía no podrá financiarse en los mercados por incumplir la Ley de Estabilidad con Susana Díaz

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Junta de Andalucía que el año que viene no podrá captar financiación en los mercados por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en el ejercicio 2018, cuando la Junta estaba en manos de Susana Díaz. La comunidad tendrá que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica y tendrá que acometer ajustes, dice la carta. Se trata de un documento que el Ministerio envía a todas las comunidades que incumplen los objetivos presupuestarios, como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En este caso, se da la circunstancia que el ministerio de Hacienda está dirigido por María Jesús Montero, quien en 2018 era la responsable de las cuentas del Ejecutivo andaluz. En cualquier caso, como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno comunica a la Junta que no podrá obtener financiación de los mercados financieros por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en 2018. Además, reclama al Gobierno que ahora preside el popular Juan Manuel Moreno, un "plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero".

La carta está fechada el pasado 5 de diciembre y firmada por el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez, a su homólogo andaluz, Ignacio José Méndez Cortegano. El documento se envió una semana antes de que el Parlamento andaluz aprobase los Presupuestos para 2020 con los votos de PP, Cs y Vox. Como establece la Ley de Estabilidad, esas cuentas están orientadas a lograr el déficit cero, es decir, que la comunidad no puede gastar más de lo que ingresa.

En el ejercicio de 2018 se incumplió el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, según señala el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, informe que lleva fecha del 25 de octubre de 2019. Por tanto, prosigue la carta, Andalucía "no reúne los requisitos previstos en el artículo 15.1 del Real Decreto-ley 17/2014 para adherirse al compartimento Facilidad Financiera en 2020, por lo que le corresponderá, en su caso, adherirse al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 2020 y le serán de aplicación las condiciones financieras y fiscales previstas en los artículos 24 a 27 del citado Real Decreto-ley".

Además, Hacienda reclama a la Junta reclama un "plan de ajuste" con medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y un escrito con una estimación de la cantidad de dinero que necesitará para su financiación para 2020, de cara a la solicitud de adhesión de Andalucía al FLA.

El Gobierno andaluz, por boca de su consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ya ha respondido a la misiva del Gobierno, que ha calificado de "intervención" de las cuentas autonómicas, asegurando que no va a acometer ajustes en sanidad o dependencia ni va a "revertir" las rebajas fiscales que viene acometiendo en la comunidad. Bravo ha señalado que las cuentas elaboradas por Montero para 2018 convirtieron a Andalucía en "la única comunidad de España que no cumplió ninguna de las tres reglas fiscales, la de déficit, la de deuda y la de gasto". No obstante, ha afirmado que existe "margen de negociación" con el Ministerio y que la Junta no se va a "quedar quieta" y va a "intentar defender" su posición.

Andalucía es hoy modelo de estabilidad y rigor, pero el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez interviene nuestra financiación y nos exige recortes por el déficit heredado. Esperamos una rectificación de esta medida arbitraria que atenta contra nuestra autonomía. pic.twitter.com/XLko1O4US3 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 16 de diciembre de 2019

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya había recomendado a la Junta de Andalucía una semana antes de la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020 el "aplazamiento de la puesta en marcha de las nuevas medidas de rebaja fiscal propuestas" o el planteamiento de "otras actuaciones que favorezcan el cumplimiento de la regla de gasto, compensando el impacto de la pérdida de ingresos de medidas adoptadas".