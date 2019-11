La Justicia europea advierte a Amazon: debe supervisar la legalidad de sus productos

Amazon, el gigante estadounidense del comercio electrónico, debe encargarse de supervisar la legalidad de los productos que distribuye, aunque sean de terceras empresas con las que mantenga un convenio. Esta es la opinión mostrada este jueves por Manuel Campos Sánchez-Bordona, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien supervisa una demanda de la subsidiaria alemana del fabricante de fragancias y cosméticos Coty contra Amazon.

La batalla legal no es nueva. En 2017 el Tribunal europeo prohibió a Amazon y a Ebay vender cremas y perfumes de empresas como Coty. La Unión Europea determinó que los fabricantes de artículos de lujo podían negarse a vender sus productos en compañías por internet a fin de preservar su exclusividad, un elemento fundamental en su valor.

En este nuevo episodio, el abogado general se ha puesto del lado del gigante de la distribución, en un caso que además ha puesto sobre la mesa las responsabilidades que deben asumir las plataformas online con los productos que distribuyen. “Las compañías que no son conscientes de las infracciones que cometen productos de terceros que ellas mismas almacenan no deben asumir responsabilidades”, ha explicado Campos. No obstante, el abogado añadió que si se encargan de distribuir activamente esos bienes, deberían de supervisar la legalidad de los productos vendidos en sus plataformas.

Una de las claves del negocio de Amazon consiste precisamente en el almacenaje y distribución de productos de otros vendedores. Aunque la compañía de Jeff Bezos tenía prohibido vender los productos de Coty, sus perfumes Davidoff fueron almacenados por Amazon para un tercer vendedor en Alemania. El caso llegó a la corte alemana y de ahí saltó al TJUE. El abogado asesor del Tribunal ha destacado que las compañías de reparto no pueden evadir la responsabilidad de supervisar estos productos, ya que “pueden servir como canal para la venta de productos ilegales, falsificados, robados o que no cumplan la ética requerida”.

Amazon ha asegurado que ha reforzado sus medidas para combatir la venta de productos ilegales en su plataforma. “Amazon continúa haciendo una fuerte inversión en la lucha contra malos actores en nuestra tienda y está totalmente comprometida en reducir las falsificaciones a cero. Las cortes han legislado en nuestro favor en los dos primeros procedimientos, y ahora estamos esperando la aclaración preliminar del TJUE”, ha comentado la compañía

La opinión del abogado del Tribunal europeo no es vinculante, aunque suele orientar el fallo. La recomendación legal de la corte asentada en Luxemburgo se espera que llegue en los próximos cuatro meses.