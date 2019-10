De la huerta al plato

Ya lo dijo la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en una entrevista concedida a Reuters el miércoles pasado: la exportación de frutas y verduras en España es un sector estratégico. A pesar del cambio climático, de momento la agricultura supone alrededor del 10% del PIB nacional. De ahí que la feria Fruit Attraction sea una de las más esperadas del sector. "El número de expositores ha crecido un 15%", asegura Raúl Calleja, director de la feria. Lo achaca al momento en que se celebra. "Octubre es un momento clave para establecer la oferta y la demanda; cuando las cadenas aprovechan para buscar proveedores y productos".

La Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, organizada por Ifema y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), tiene lugar del 22 al 24 de este mes. Y espera recibir a cerca de 90.000 visitantes y 1.800 empresas. Fruit Attraction, que destaca por su perfil internacional, espera a participantes de 130 países. "España es uno de los mayores mercados exportadores y jugar en casa es una ventaja importante; esta es una plataforma cada vez más grande y cada vez atrae a más público", añade Calleja.

A pesar de que, según la organización de la feria, no se puede decir que este año haya crecido un nicho en concreto, ellos dan importancia a la presencia de los productos de conveniencia (su etiqueta en inglés es fresh to go), que son muy demandados en el norte de Europa, "el mercado español está muy enfocado en la creación de nuevos productos para este nicho", cuenta el directivo. La tendencia que sí parece haber cambiado algo la feria es la de la sostenibilidad. "El compromiso tanto en producción como comercialización de los países europeos con la reducción de plásticos es cada vez mayor. Todavía no hay alternativas económicas que eliminen el plástico, pero hay formatos biodegradables y la compra a granel es una buena solución", explica Calleja, que recuerda que el día 22 habrá una jornada sobre nuevos envases para el sector. Además del sector hortofrutícola, esta feria también da espacio a los frutos secos; las flores y las plantas (se abordará, entre otros temas, los retos y oportunidades del mercado de flor en las cadenas de supermercados en España); la alimentación orgánica y soluciones tecnológicas en agricultura de precisión, para mejorar la productividad. Y a los foros de conocimiento, "para que la industria hable y comparta tendencias", explican.