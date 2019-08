Apple lanzará su plataforma de series en noviembre por 9,99 dólares

Steve Carell, Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, en la presentación de AppleTV+. En vídeo, promoción de AppleTV. AFP | APPLE

Apple lanzará su servicio de suscripción de películas, series y televisión llamado Apple TV + el próximo mes de noviembre, con el objetivo de hacer frente a plataformas ya consolidadas como Netflix y HBO, y adelantarse a Disney +, que estrenará año su plataforma de streaming el 12 de noviembre en Estados Unidos Canadá y Holanda, según informaron la agencia Bloomberg el diario Financial Times.

El precio de Apple TV + en Estados Unidos será de 9,99 dólares al mes, el mismo coste que Apple Music y Apple News +, y ligeramente por encima de Netflix y Amazon Prime, que cobran 8,99 dólares, y de Disney +, que cobrará 6,99 dólares cuando estrene su servicio en noviembre. Se espera que en Europa y, por tanto, en España cuesta 9,99 euros mensuales.

Para el primer año, la compañía invertirá 6.000 millones de dólares en producir contenido original, el único que se emitirá en un primer momento. En principio, solo tenía presupuestados 1.000 millones de dólares para el primer año pero decidió ampliarlo para competir con gigantes como Netflix que prevé gastarse 14.000 millones solo en 2019, según Financial Times.

La compañía presentará una pequeña selección de series y luego ampliará su catálogo. Es probable que haya una prueba gratuita a medida que Apple construya su videoteca biblioteca, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los planes no son públicos.

Apple también estudia su estrategia con su primera incursión en las suscripciones de video. Entre ellas, está considerando ofrecer los primeros tres episodios de algunos programas, seguidos de entregas semanales, a diferencia de Netflix que suele lanzar temporadas enteras a la vez, mientras que HBO de AT&T y Hulu de Disney a menudo lanzan episodios semanalmente. El servicio se lanzará a nivel mundial en más de 150 países.

La primera tanda de series estará compuesta, según apunta Bloomberg, por The Morning Show con Jennifer Aniston; Amazing Stories, de Steven Spielberg; See, de Jaon Momoa; Truth Be Told, con Octavia Spencer, y Home, una serie documental sobre casas extravagantes. De hecho, el lunes se estrenó el tráiler de la serie de Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell.

El fabricante del iPhone entra de lleno en la guerra del streaming, que está transformando la industria audiovisual y desplazando al modo tradicional de ver televisión, con Netflix y Amazon como pioneros. En los próximos meses, Disney, AT&T y Comcast debutarán con sus nuevas ofertas.

Apple TV + será uno de los cinco principales servicios de suscripción digital en la cartera de Apple, junto con Apple Music, el próximo servicio de juegos Apple Arcade, Apple News + y suscripciones de almacenamiento iCloud. La compañía también genera ingresos recurrentes de productos como el servicio al cliente extendido de AppleCare y su programa de actualización de iPhone operado por el banco. También es probable que comience a obtener ingresos de la Apple Card, que comenzó a implementarse a principios de este mes.

Impulso de ingresos

Apple está buscando generar ingresos adicionales con los servicios para aprovechar su gran base de usuarios de iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. Los consumidores tardan cada vez más en reemplazar sus equipos debido a los precios más altos, la saturación del mercado, los vientos en contra económicos y la falta de características nuevas e innovadoras.

La compañía podría evitar una desaceleración de los ingresos al convencer a los usuarios de que se suscriban a los nuevos servicios. Apple, con sede en Cupertino, California, también podría aumentar los ingresos al vincular los servicios al programa de actualización de iPhone, que permite a los clientes actualizar anualmente a nuevos modelos a través de planes de pago mensuales.

El servicio de TV será parte de la aplicación de TV de Apple, que viene instalada en los dispositivos de la compañía, y también será accesible desde productos de terceros, como cajas de TV Roku y Amazon Fire, y televisores Samsung .

En el tercer trimestre fiscal, los servicios representaron un récord del 21% de las ventas de Apple, mientras que el iPhone continuó cayendo por debajo del 50% del total. Los analistas han sugerido que Apple TV + podría superar los 100 millones de suscriptores en la próxima media década, lo que lo convertiría en un gran desafío para Netflix y Amazon.