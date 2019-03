Apple presenta su servicio de ‘streaming’ y sorprende con su propia tarjeta de crédito

Peter Stern,vicepresidente de Apple, durante la presentación de hoy. En la imagen, los servicios de la app de Apple TV. En vídeo, anuncio de Apple TV. Tony Avelar (ap) | apple

Apple acaba de dar el paso para pasar de ser una empresa de ordenadores y teléfonos a convertirse en una compañía de servicios y contenidos. Producirá y emitirá series de televisión y se convertirá en una entidad financiera con la nueva tarjeta de crédito Apple Card. Todo lo ha anunciado este lunes en un evento en el Teatro Steve Jobs, en su sede de Cupertino (California), en el que los ejecutivos de la compañía han estado arropados por grandes estrellas de Hollywood. "Con todo lo que hemos presentado habréis visto cómo de importantes son los servicios para nosotros", dijo el presidente de la compañía, Tim Cook, al cerrar el evento, que duró casi dos horas. Y aseguró: "Usamos el mismo enfoque con nuestros servicios que con nuestros dispositivos: fáciles de usar, atentos al detalle, son privados y seguros”.

Steven Spielberg, Oprah Winfrey J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Steve Carrell y más caras conocidas del cine y la televisión han protagonizado el anuncio de Apple+, la gran apuesta de la compañía para entrar en un mercado, el de los servicios de series y películas en streaming, que no para de crecer en todo el mundo, y con el que competirá directamente con Netflix.

El servicio estará integrado en la rediseñada aplicación de TV de los dispositivos de la marca, que ahora agrupará de forma seleccionada a través de algoritmos las compras y alquileres realizados dentro de iTunes y los contenidos que se ofrecen a través de las suscripciones a servicios streaming que disponga el usuario o sus canales contratados de la TV por cable.

La oferta de Apple es parecida a lo que plantean operadoras como Movistar o Vodafone, pero con un enfoque diferente y sacando partido a su integración única entre hardware, software y servicios. La aplicación cuenta con una sección de deporte, que incluye marcadores en directo y notificaciones de acontecimientos importantes de los equipos preferidos del usuario, y de contenidos infantiles supervisados por Apple. "No es solo otro servicio de streaming", dicen en Apple, sino "el lugar donde los mejores creadores se reúnen".

ampliar foto Steve Carell, Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, en el evento de hoy. Tony Avelar AP

Varios de ellos presentaron sus proyectos en el teatro Steve Jobs. "He unido fuerzas con Apple", dijo Oprah Winfrey, que trabaja en dos documentales para Apple: uno en acoso laboral y otro sobre salud mental. "Es una compañía que ha reinventado cómo comunicar", añadió. Jennifer Aniston, Steve Carrell y Reese Whiterspoon participarán, por su parte, en una serie llamada The Morning Show sobre el poder femenino en el mundo laboral.

Las suscripciones a servicios de distribución en streaming superaron a los abonados a la TV por cable por primera vez en 2018, según la Asociación Cinematográfica de América, alcanzando los 613,3 millones de usuarios. Cada vez hay más hogares que "cortan el cable" y se decantan por una o más plataformas de contenidos como Netflix. La Apple TV app estará disponible en más de 100 países, y también en smart TV y en los Mac, en otoño, y usará inteligencia artificial para recomendar a cada usuario las series que más le interesen, algo que en mayor o menor medida ya hacen Netflix, HBO y Samsung.

Una tarjeta de titanio

Más sorprendente fue el anuncio de su propia tarjeta de crédito, que podrá ser utilizada a través de la aplicación Apple Pay integrada en los iPhone o a través de una tarjeta física hecha de titanio que los clientes podrán solicitar. El servicio se integra en la aplicación de pagos y en iMessage para obtener información sobre las finanzas, gastos realizados que se dividen en categorías o para realizar consultas con el gestor virtual a través de un chat.

Apple Card usa aprendizaje automático y Apple Maps para traducir los crípticos nombres de los establecimientos donde se realizan compras, como un restaurante. Los cargos son reconocidos y clasificados para ofrecer al usuario cuánto gasta en comida, en viajes o en ropa, por ejemplo.

Tim Cook presenta la Apple Card. Michael Short AFP

Por cada compra realizada, el consumidor recibirá un 2% de vuelta del importe, un 3% si la compra se realiza en una Apple Store, ya sea un producto físico o un pago digital.

Para ofrecer este servicio, que será lanzado próximamente en Estados Unidos, Apple se ha aliado con el banco Goldman Sachs y Mastercard. La compañía ha especificado que no se requiere del pago de ningún tipo de cuota para su utilización ni se impondrá penalización alguna por retraso en los pagos. "Necesitábamos un banco que estuviera dispuesto a hacer algo que nunca se hubiera hecho, por eso nos hemos asociado con Goldman Sachs. La tarjeta es de titanio y es la más bonita que se ha hecho nunca", dijo Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay.

Noticias mensuales

A través de su aplicación News, Apple integrará un servicio mediante suscripción mensual que dará acceso a más de 300 revistas, entre las que se puede encontrar Vogue o National Geographic por 9,99 dólares dólares al mes. Las publicaciones están totalmente integradas en la aplicación y son maquetadas en exclusiva para su lectura en el iPhone, iPad o Mac incluyendo contenidos interactivos, vídeo o infografías animadas. El resultado recuerda a la aplicación Flipboard.

Apple News+ incluirá el acceso a los contenidos de pago del periódico Wall Street Journal y Los Angeles Times. Su lanzamiento está limitado a Estados Unidos y Canadá, pero llegará a Europa comenzado por Reino Unido este año, aseguró el consejero delegado de la compañía Tim Cook.

"Creo que Apple+ ofrecerá un gran valor a los lectores y a los periódicos", expresó Cook, que hizo hincapié en la importancia de seleccionar contenidos fiables y de calidad a través de un equipo de editores humanos. A su vez, recalcó la oportunidad de presentar un formato como la revista a una nueva generación a través de dispositivos que usan todos los días. Hoy ya está disponible en Estados Unidos y Canadá. El primer mes es gratis. "No permitimos que los anunciantes rastreen lo que lees", ha dicho Roger Rosner, vicepresidente de aplicaciones de Apple. "Lo que leas en Apple News no te perseguirá por la web". "Me encanta la sensación de estar en un kiosko. Los queremos todos, pero solo podemos quedarnos con uno o dos. Pero ¿y si pudiéramos tenerlos todos? Hoy hacemos justamente eso. Traemos revistas a Apple News", dijo Cook.

Apple Arcade

Los videojuegos también tuvieron su hueco en el evento con la presentación de Apple Arcade, un servicio de suscripción que permite al usuario jugar a cualquiera de los más de 100 títulos que se ofrecen de salida de forma ilimitada. El foco está en seleccionar títulos de gran calidad que no ofrezcan la clásica experiencia de juego gratuito que enganche al consumidor a realizar micropagos. Se podrá jugar sin requerir una conexión a Internet y la suscripción, al igual que con Apple News+, se podrá compartir con los miembros de la familia sin penalizaciones.

Apple Arcade será lanzado a finales de año en más de 150 países, aunque Apple no ha detallado el precio de la mensualidad. Los juegos de Apple Arcade podrán jugarse en iPhone, iPad, Mac o TV. Apple vende su plataforma de suscripción para juegos como un servicio que nunca hubiera llegado al mercado sin la atención o el cuidado de una empresa como Apple. "Juegos que nunca hubiera sido posibles", dicen. Apple insiste en que no habrá ningún tipo de rastreo en Arcade.