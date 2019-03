Todas las series que prepara Apple TV+

Apple ha presentado este lunes su apuesta para competir en el terreno del contenido de ocio frente a compañías como Netflix o Amazon. Y lo hizo mostrando unas cartas en las que ha invertido más de 1.000 millones de dólares en contenido propio original. El gigante tecnológico presentó en sociedad Apple TV+, la plataforma que estará disponible en otoño y para la que todavía se desconoce precio. De momento, Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, sí ha aclarado que no tendrá publicidad y estará disponible en más de 100 países del mundo.

A falta de conocer los detalles de la plataforma, Apple TV+ ha presumido de fichajes para su contenido propio, con nombres como los de Steven Spielberg, Oprah Winfrey, J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Ron Howard o M. Night Shyamalan. La compañía no quiere lanzar un lanzamiento o dos, sino copar el mercado. Estas son las series que prepara Apple TV+ en su desembarco en Hollywood:

- Amazing stories (Cuentos asombrosos)

Steven Spielberg vuelve a contar cuentos asombrosos 34 años después. El productor revive para Apple la antología de historias de fantasía, terror y ciencia ficción que creó en 1985. Las llaves de estos mundos de aventuras las tenía en un primer momento el imaginativo guionista Bryan Fuller (Pushing Daisies, Hannibal) pero, después de que viera mermada su creatividad, decidió salir del proyecto, que ha quedado en manos de Adam Horowitz y Edward Kitsis (creadores de Érase una vez). Kerry Bishé, Austin Stowell y Edward Burns son algunos de los pocos actores conocidos del reparto cambiante en cada episodios. El primero, de un total de 10, tratará sobre un piloto de la segunda guerra mundial que encuentra un agujero en el tiempo.

Steven Spielberg, durante la presentación de Apple. NOAH BERGER AFP

- The Morning Show

Jennifer Aniston era la única del elenco de Friends que no había regresado a las series. Hasta que Apple llamó a la puerta. Y lo hace uniéndose a la actriz que interpretó a su hermana en la legendaria sitcom, Reese Witherspoon. Ambas son productoras y protagonistas de un drama que se adentra en las bambalinas de un arquetípico programa de televisión matinal. En la serie compartirán reparto con Steve Carell, Nestor Carbonell, Billy Cudrup, Mark Duplass y Gugu Mbatha-Raw. Todos son parte del complicado elenco que se enfrenta cada día un ritual que saca lo mejor y lo peor de sus vidas.

- See

Peaky Blinders ya es un éxito global, pero la nueva serie de su creador, Steven Knight, poco tiene que ver con el estilo de la serie sobre el Birminghan del periodo entre guerras. See es una distopía futurista clásica donde la humanidad ha aprendido a vivir con ceguera de manera salvaje, sin tecnología y construyendo sus propios hogares. Y, de repente, vuelven a nacer unos gemelos con visión. Jason Momoa y Alfre Woodard están al frente del reparto de la serie que dirige Francis Lawrence (la saga Los juegos del hambre).

Jason Momoa y Alfre Woodard presentan la futurista y distópica 'See', donde todos los supervivientes son ciegos, de Steven Knight (creador de Peaky Blinders) y el director Francis Lawrence (Los juegos del hambre) #AppleEvent https://t.co/QaYM29YQ0L pic.twitter.com/2QMLQX3l5B — Eneko Ruiz Jiménez (@enekoruizj) 25 de marzo de 2019

- Little America

Apple también apuesta por la diversidad y la inclusión. Nadie mejor para hacerlo que el matrimonio Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon, nominados al Oscar por el guion de La gran enfermedad del amor. Juntos escriben esta antología muy cercana a su estilo sobre cómo inmigrantes de Pakistán (como el propio Nanjiani), México, Irán o Siria se enfrentan a la experiencia de vivir en EE UU.

El actor Kumail Nanjiani, el lunes en el teatro Steve Jobs. Michael Short AFP

- Helpsters

Apple quiere también su propio Barrio Sésamo, para lo que ha llegado a un acuerdo con Sesame Workshop para crear una serie preescolar propia con uno de sus personajes, Cody.

- Little Voice

La cantante Sara Bairelles se abre en canal como productora de esta serie semiautobiográfica, junto a J.J. Abrams, sobre una joven de veintipocos años que trata de hacerse un hueco en el mundo de la música. La cantante compone canciones originales, entre ellas la cabecera que da título a la serie, para sus 10 episodios.

J.J. Abrams y la cantante Sara Bareilles. NOAH BERGER AFP

- My Glory Was I Had Such Friends

El productor, director y guionista incombustible J. J. Abrams fue una de las caras con más presencia en la presentación, dado que también cuenta con esta serie que le reúne con su estrella en Alias, Jennifer Garner, en una historia sobre la solidaridad femenina entre un grupo de amigas que espera a que el corazón de una de ellas sea trasplantado.

- Are You Sleeping

El true crime pasa por el microscopio en este thriller que analiza las posibles consecuencias de la obsesión por los podcasts sobre crímenes reales que convierten la justicia en algo mediático y maleable. El reparto incluye nombres como los de Octavia Spencer, Aaron Paul, Lizzy Caplan y Elizabeth Perkins en este drama producido también por Reese Witherspoon. Sarah Koenig, en quien se inspira el personaje de Spencer gracias a su podcast Serial, sirve de consultora.

- Defending Jacob

Chris Evans cuelga el escudo del Capitán América para pasarse a Apple, junto a Michelle Dockery (Downton Abbey), en esta serie sobre un padre que debe lidiar con la acusación de que su hijo de 14 años es un asesino. Escribe Mark Bomback (Lobezno).

Fotograma de 'Dickinson'.

- Dickinson

Comedia victoriana de adolescencia suena sorprendente. Pero si, además, tiene como protagonista a una joven Emily Dickinson enfrentándose a conflictos modernos y a una sociedad dominada por hombres, el resultado será de todo menos típico. Hailee Steinfeld da vida a la poeta, mientras que Jane Krakowski es su madre.

- For All Mankind

El guionista Ronald D. Moore empezó su carrera escribiendo para Star Trek: la nueva generación, tomó las riendas de Espacio profundo nueve y acabó creando Battlestar Galactica. La última producción en la que está al mano es Outlander, pero es el espacio lo que le ha acompañado toda su carrera, así que no es sorprendente que ahora cree una serie sobre qué hubiera pasado si EE UU nunca hubiera abandonado la carrera espacial. El actor Joel Kinnaman será su astronauta.

- Fundación

Uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma a largo plazo es la adaptación de la trilogía de libros más famosa de Isaac Asimov. Una saga que ha inspirado a casi toda la ciencia ficción moderna y cuya envergadura llevan tratando de adaptar al cine sin éxito desde hace décadas. Apple quiere lograr con ella su propio Juego de tronos galáctico, adaptado por David S. Goyer (Blade, Flashforward).

- Home Before Dark

En 2014, una niña de 14 años fundó su propio periódico local. Su primera noticia era el nacimiento de su hermana, pero poco a poco el medio comenzó a cubrir también sucesos, crímenes y hasta el debate sobre el muro fronterizo de EE UU, y se expandió a Facebook y Youtube. Ahora sus historias se convierten en un thriller de misterio con Jim Sturgess interpretando a su padre y con el taquillero director John M. Chu (Crazy Rich Asians) llevando las riendas.

- Central Park

Apple ha logrado reunir a las estrellas de Frozen, Kristen Bell y Josh Gad, para protagonizar una serie musical animada sobre una familia de vigilantes de Central Park dispuestas a salvar el mundo. Un argumento atípico que estará refrendado por algunas de las voces habituales de los teatros de Broadway: Leslie Odom Jr., Daveed Diggs (Hamilton), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Kathryn Hahn y Stanley Tucci.

- Mythic Quest

Los adictos a la comedia de culto It's Always Sunny in Philadelphia, ya tienen razones para hacerse de Apple. La veterana producción no ha llegado todavía a su fin, pero sus estrellas Rob McElhenney y Charlie Day, ya están desarrollando nuevos proyectos. La pareja de actores es responsable de esta sitcom sobre una empresa de videojuegos para la que han logrado fichar a F. Murray Abraham (Homeland, Amadeus) y a Danny Pudi (Community).

- Los héroes del tiempo (Time Bandits)

El particular humor del neozelandés Taika Waititi (Lo que hacemos en las sombras, Thor: Ragnarok) ya ha conquistado Hollywood. Es la hora de poner su pica en el streaming, con este remake de la película de aventuras de 1981 dirigida por Terry Gilliam, donde un joven entusiasta de la historia de 11 años descubre un portal para viajar en el tiempo en su habitación.

- Drama sobre la CIA (sin título)

Brie Larson es la nueva superheroína de Marvel, y de la taquilla, pero ya es momento de que la oscarizada actriz regrese a la televisión que le dio la fama. La protagonista de Capitana Marvel será esta vez una agente encubierta de la CIA basada en las memorias biográficas de Amaryllis Fox.

- Swagger!

Ron Howard también estará en Apple gracias a este drama deportivo basado en las experiencias de juventud del jugador de baloncesto Kevin Durant que recuerda a Friday Night Lights.

Además, Apple tiene en marcha proyectos de los que todavía no se han dado muchos detalles con otros grandes nombres del cine y la televisión. Damien Chazelle (La La Land), M. Night Shyamalan (El sexto sentido), Jason Katims (Friday Night Lights) y Kristen Wiig (La boda de mi mejor amiga) ya trabajan para Apple. Y Oprah Winfrey producirá el documental Toxic Labor, sobre el acoso en el trabajo, y otro sobre enfermedades mentales.