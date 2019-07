Nadia Calviño, en la lista oficial que debate la UE para elegir un candidato común al FMI

Ya son públicas las fechas clave de la carrera e, incluso, los nombres de algunos de los primeros interesados. El Fondo Monetario Internacional anunció este viernes el inicio del proceso de selección del nuevo director gerente, tras la marcha Christine Lagarde, y comunicó que pretende tener cerrado el asunto el 4 de octubre. El plazo para las nominaciones comienza el 29 de julio y termina el 6 de septiembre, un minuto antes de la medianoche. Europa todavía no ha logrado un candidato de consenso. Tras la primera rondas de contactos a todas las capitales, el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire, que coordina los trabajos para hallar un aspirante común, tiene ya una lista de cinco nombres sobre la mesa, y entre ellos está la de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Le Maire piensa llevar a cabo la segunda ronda de llamadas este mismo fin de semana.

Fuentes del Ministerio de Economía francés explicaron que Le Maire ha llamado a todos sus homólogos, incluido el nuevo titular británico, para sondear si había un nombre de conseso para llevar a Washington cuanto antes. De momento, no lo hay. Sin embargo, sí ha cerrado una lista con los aspirantes que tienen más apoyos en las capitales. Estos son la ministra en funciones Nadia Calviño; el titular de Finanzas portugués y jefe del Eurogrupo, Mário Centeno; su antecesor y exministro Jeroen Dijsselbloem; el gobernador del Banco de Finlandia y excomisario europeo Olli Rehn, y la actual consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

De la lista se cae, según estas fuentes, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Y en cambio, entra Georgieva, que ya circuló entre los nombres que se barajaban para ocupar un alto cargo dentro de la renovación de las principales instituciones europeas. La consejera delegada del Banco Mundial tiene a su favor que los países del Este de Europa se quedaron fuera de ese reparto, pero cuenta con una desventaja: las normas del FMI fijan que el director gerente no puede tener más de 65 años cuando tome posesión del cargo. Georgieva cumplirá 66 el próximo 13 de agosto.

Según fuentes del ministerio francés, los países han acordado "considerar" que se pida al FMI que cambie esa regla. No obstante, todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Fuentes diplomáticas sostienen que si bien hay consenso en valorarlo, hay dudas respecto a la conveniencia de modificar las normas en medio del partido, máxime cuando los países emergentes presionan para que Europa les ceda esa plaza. El tiempo apremia, y ante la perspectiva de que Europa no sea capaz de hallar un consenso con rapidez, Le Maire volverá a llamar a todos los países este mismo fin de semana para "avanzar lo más rápidamente posible", según su ministerio.

Fuentes diplomáticas dieron por hecho de que todavía será necesaria una tercera ronda. Hasta la entrada en juego de Georgieva, añadieron, los dos candidatos con más posibilidades eran Dijsselbloem y Calviño. El primer ministro portugués, António Costa, sostuvo recientemente en una entrevista en Rádio Observadorque la candidatura de Centeno "no es un objetivo" que se propusiera el país ni una meta de la "vida personal" del ministro y añadió que sus principales ambiciones están ahora dentro de la Unión Europea. Rehn, por su parte, ha conseguido captar algunos apoyos pero su perfil se solapa con el del holandés. La decisión final, en caso de que haya consenso, se podría tomar en un Consejo de Ministros celebrado por videoconferencia.

El proceso de selección

El comité ejecutivo del Fondo, formado por 24 países o grupos de países, suele hacer una criba para llegar a una lista corta de finalistas -probablemente una terna, que pasa por una entrevista personal- y trata de llegar a una decisión por consenso, si bien el peso del voto se corresponde con ligeras variaciones al de su cuota en la institución, con Estados Unidos como socio principal.

La tradición establece que, mientras el presidente del Banco Mundial es americano, el timón del Fondo se deja en manos de un europeo, una ley no escrita que data de la fundación de estos organismos y que molesta a las potencias emergentes de Latinoamérica, pero que los países el Viejo continente piensan mantener.

En su comunicado, el FMI apunta algunos de los requisitos para la persona que sustituya a Lagarde, una vez la francesa ha formalizado su dimisión para dirigir el Banco Central Europeo. El nuevo -o la nueva- director gerente, debe contar con una experiencia destacable en el diseño de políticas, a nivel elevado, habilidades de gestión y diplomacia suficientes como paraliderar una institución global y, obviamente, proceder de un país miembro del Fondo. Debe ser capaz de proveer al equipo que forma la institución de "visión estratégica", saber valorar la "cooperación multilateral" y ejercer de "comunicado efectivo".