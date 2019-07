Ribera evita juzgar el plan de la CNMC que recorta la retribución de las eléctricas

“Creo que el presidente de Red Eléctrica [REE] responde por su empresa, no por el Gobierno”. Así la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha valorado el comunicado lanzado ayer por el operador del sistema eléctrico y firmado por su presidente, Jordi Sevilla, que critica duramente la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recortar la retribución al transporte eléctrico y de gas. “Estamos en una fase inicial en la que la CNCM ha presentado un borrador”, ha añadido Ribera este jueves en declaraciones a periodistas tras su intervención en el evento Los Retos del Coche Eléctrico, organizado por las principales cabeceras del Grupo Prisa. La ministra en funciones ha recordado que el supervisor lleva años anunciando un cambio en la metodología de cálculo y que el ministerio trasladará su opinión al organismo en un informe en el que está trabajando.

La propuesta de la CNMC prevé un recorte de un 7% a la retribución de las eléctricas y de un 17,8% a las distribuidoras de gas. Por otro lado, el transporte de electricidad y gas, de las que son responsables REE y Enagás, tendrá un recorte de 8,2% y 21,8%, respectivamente. Sevilla criticó en su carta que este planteamiento podría dificultar la transición energética y el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), al no fijar, a su juicio, un entorno regulatorio claro.

También Naturgy criticó duramente la propuesta de la CNMC y anunció su decisión de paralizar de forma temporal las inversiones en nuevas redes de gas en España. “No entro a juzgar”, ha dicho Ribera este jueves, y añadió que el plazo para las alegaciones es hasta el 9 de agosto. “Lo que sí me consta es que Naturgy cuenta con quedarse en el mercado energético español”, ha añadido.

560 millones de beneficios por tranformar el parque vehicular



Durante su intervención en el acto, patrocinado por Endesa, Jaguar y Land Rover, Ribera ha insistido en que la calidad del aire, responsable de 30.000 muertes prematuras al año en España, es una de las principales preocupaciones del ministerio. Ha recordado el compromiso del país de transitar hacia una total descarbonización del transporte y las oportunidades que el coche eléctrico supone para la industria, que para España se traduciría en unos beneficios de 560 millones de euros de aquí a 2030 por la transformación del parque vehicular, cuando se prevé que el 15% de ello estés compuesto por vehículos verdes.

A este respecto, se ha mostrado confiada no solo en que Madrid Central se mantenga vigente, pese a la hostilidad del nuevo Ayuntamiento dirigido por el popular José Luis Martínez-Almeida, sino que su modelo se amplíe a otras zonas del país. “No me cabe la menor duda de que Madrid Central va a avanzar y no a retroceder. Nos lo recuerdan la Comisión Europea, la OMS [Organización Mundial de la Salud] y sobre todo los ciudadanos”, ha dicho. El miércoles, la ciudad de Madrid y el Área Metropolitana de Barcelona recibieron un toque de Bruselas por rebasar los niveles de contaminación permitidos.La ministra en funciones ha explicado que las dos administraciones todavía no han tenido “el tiempo material” para contestar a las cartas de la Comisión, y ha añadido que existen otras zonas, como el corredor de Henares, donde es necesario intervenir para reducir los niveles de contaminación.

“La movilidad está cambiando, debemos de aprender a construirla con rigor”, ha señalado Ribera. Actualmente, de los cerca de 34 millones de coches matriculados en España, solo unos 40.000 son eléctricos. Su coste más elevado -la paridad con los coches de combustión está prevista entre 2022 y 2025, ha recordado Ribera- su menor autonomía y escasez de puntos de recarga hacen que no sea la primera opción para el consumidor. “Es un reto enorme, muchas preguntas para las que todabía no tenemos respuestas”, ha dicho la ministra en funciones, “pero no es una cuestion trnsitoria ni moda, es un cambio estructural.