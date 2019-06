Dos de cada tres desahucios son ya de personas en alquiler

Los desahucios de personas que viven de alquiler no dejan de subir en España, mientras siguen bajando los procedimientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Como resultado, en el primer trimestre de este año casi dos de cada tres desahucios practicados (un 65,9%) fueron de inquilinos, según la estadística judicial publicada este lunes. Un 27,9% derivaron de ejecuciones por impago de un crédito hipotecario mientras que el 6,2% restante obedeció a otros motivos.

En concreto, entre enero y marzo de 2019 se practicaron en España 15.559 lanzamientos, que es el término judicial con el que se denomina a los desahucios. Esa cifra representa un descenso del 2,2% con respecto al mismo periodo de 2018. Sin embargo, al desglosarla por tipologías se observa un comportamiento diferente. De ese total, 10.224 casos derivaron de impagos del alquiler, lo que significa que hubo un 5,2% más de desahucios de inquilinos.

Mientras, los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias fueron 4.341, un 19,2% menos que en el primer trimestre de 2018. El descenso es consistente desde hace años, conforme la judicatura europea ha ido poniendo en entredicho muchos de estos procedimientos por las cláusulas abusivas que contenían los préstamos, lo que no implica que los acreedores no puedan recurrir a otros procedimientos judiciales por vía ordinaria (y que, por tanto, no quedan reflejados en la estadística de lanzamientos del Consejo General del Poder Judicial). Por último, hasta completar el total de 15.559 lanzamientos, hay 994 que se atribuyeron a "otras causas", un 21,7% más que en el primer trimestre de 2018.

Por comunidades autónomas, Cataluña es un trimestre más la que registra un volumen más alto de desahucios, más de uno de cada cinco del total (un 22,9%). En cifras absolutas, fueron 3.557 durante el primer trimestre del año. Por detrás se situaron Andalucía (2.499), Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730). El orden entre estas dos últimas se invierte al hablar de los lanzamientos de personas en alquiler, que de nuevo lidera Cataluña (2.335), seguida de Andalucía (1.442), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).

Para la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), las cifras reflejan la necesidad de "una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales". Esta organización ha difundido un comunicado a raíz de la estadística judicial para reivindicar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la que "se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación con el Salario Mínimo Interprofesional".