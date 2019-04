El paro sube al 14,7% en el primer trimestre de 2019

El paro subió al 14,7% en el primer trimestre del año, apenas dos décimas más que en el anterior trimestres, según la encuesta de población activa divulgada por el INE este primer trimeste conocido a cuatro días de las elecciones. En total en este comienzo de año el paro el paro ha subido en 49.900 personas y se sitúa en 3,35 millones. También bajó el empleo en estos tres meses en 93.400 ocupados.

A pesar de estos datos coyunturales, el mercado laboral español está mostrando una resistencia que pocos esperaban en época de desceleración e incertidumbre interna y externa. Y lo ha vuelto a demostrar en el primer trimestre de este año. Ha subido el paro y ha bajado el empleo. Sí, lo que suele suceder en cada comienzo de año. Pero en los últimos 12 meses, el mercado laboral ha vuelto a recuperar un ritmo de creación de empleo superior al 3%, casi 600.000 nuevos puestos de trabajo en un año, una cota que había perdido al acabar 2018.

Ya hace casi tres años que no se superaba ese ritmo del 3%. No estaba muy alejado de ese punto, pero desde que perdió a comienzos de 2016 no se había vuelto a recuperar.

Los tres primeros meses del año son la peor época para el mercado laboral español, especialmente enero, como puede comprobarse cada vez que se conocen las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Este año no ha sido una excepción y, además, en 2019 ni un solo día de la Semana Santa ha caído en marzo. Esto tiene importancia porque sus efectos, que en la EPA suelen notarse aún menos que en otras estadísticas laborales, han sido nulos.