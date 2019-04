El Gobierno valora “muy positivamente” la última EPA antes de las elecciones

La tasa de paro aumentó en 25 centésimas durante el primer trimestre del año, sí. Hasta el 14,7%. Pese a este primer titular negativo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, compareció en la mañana del jueves para explicar por qué considera que la Encuesta de Población Activa conocida a tan solo tres días de las elecciones generales era “claramente positiva”. “La EPA confirma la positiva evolución del mercado laboral de los últimos trimestres”, comenzó nada más sentarse frente a los periodistas.

El Gobierno explica la subida de la tasa de paro al 14,7% por dos factores que se cruzan. Por una parte, el primer trimestre suele arrojar un mal dato de empleo, principalmente por el fin de la campaña navideña y por ser temporada baja en el sector turístico y agrícola. En este caso, además, la Semana Santa ha caído ya en abril. Y en segundo lugar, el fuerte aumento de la población activa en estos 12 meses hace más difícil rebajar sustancialmente la tasa de paro. Pese a este aumento de la actividad, el Gobierno confía en terminar este año con una tasa de paro del 14%. “O más baja aún”, matizó Calviño.

Así, el Gobierno no detecta síntomas de desaceleración en el mercado de trabajo, pese al frenazo que está viviendo la economía mundial. Calviño confirmó que, como estaba previsto, mandará a Bruselas antes del 30 de abril sus proyecciones macroeconómicas, y que estas no contendrán ningún cambio importante. “Veremos si hay que hacer ajustes. Pero no preveo cambios sustantivos”, aseguró.

Frente a la refriega política en la que los partidos de la oposición echarán en cara el aumento del paro de los tres últimos meses, Calviño insistió en la importancia de comparar solo los datos de los mismos trimestres por la alta estacionalidad del mercado laboral español. “Comparar el mercado laboral en junio con el de febrero es como comparar la temperatura en junio y febrero”, explicó.

En lugar de la tasa de paro, Calviño prefirió centrarse en la creación de empleo o número de ocupados. “Este es el indicador más importante. El número de ocupados, 19,5 millones, es el mayor en un primer trimestre de los últimos 11 años. Y el incremento en las personas ocupadas es el mayor en 12 años”, añadió la ministra.

Calviño también se refirió a la calidad de empleo. E insistió en que en este trimestre se ha registrado el mayor número de asalariados con contrato indefinido de toda la historia. Ahora se ha llegado a los 12,12 millones de contratos indefinidos, superando el anterior récord, de 12,05 millones, alcanzado en 2008. “Y la ocupación femenina marca también el máximo alcanzado en un primer trimestre”, añadió.